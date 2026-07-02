Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на Ровенщине

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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Поезд столкнулся с маршруткой в Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УЗ

Кратко:

В поселке Квасилов неподалеку от Ровно поезд столкнулся с маршруткой

Предварительно погибли 4 человека, еще 13 травмированы

Обстоятельства трагедии устанавливаются

2 июля в Ровенском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие.

Смертельное столкновение произошло около 13:55 на железнодорожном переезде в Квасилове. Поезд "Ровно-Здолбунов" столкнулся с маршрутным автобусом, который в момент ДТП находился на переезде. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Как сообщают ГСЧС, по предварительной информации, в результате ДТП погибли 4 человека, ещё 13 получили травмы.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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