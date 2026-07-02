Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на Ровенщине

Кратко:
- В поселке Квасилов неподалеку от Ровно поезд столкнулся с маршруткой
- Предварительно погибли 4 человека, еще 13 травмированы
- Обстоятельства трагедии устанавливаются
2 июля в Ровенском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие.
Смертельное столкновение произошло около 13:55 на железнодорожном переезде в Квасилове. Поезд "Ровно-Здолбунов" столкнулся с маршрутным автобусом, который в момент ДТП находился на переезде. Об этом сообщает Национальная полиция.
Как сообщают ГСЧС, по предварительной информации, в результате ДТП погибли 4 человека, ещё 13 получили травмы.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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