Почему не следует оставлять грязную посуду в раковине на ночь: названа скрытая угроза

Остатки еды, жир и влага создают идеальные условия для насекомых и бактерий уже через несколько часов.

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Чем опасна грязная посуда, оставленная на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему вредители активизируются именно ночью

Как остатки жира портят поверхности на кухне

Какие вечерние привычки спасают от насекомых

Оставленная до утра в раковине посуда превращает кухню в самое привлекательное место в доме для тараканов, муравьев, мух и даже грызунов - и для этого достаточно всего одной ночи. Специалисты по уборке и борьбе с вредителями отмечают, что сочетание остатков еды, жира и влаги создает идеальные условия не только для насекомых, но и для стремительного размножения бактерий, сообщает Martha Stewart

Основная ошибка большинства - убеждение, что незначительное количество остатков еды не имеет значения. На самом деле насекомым хватает нескольких крошек, капли соуса или одной жирной сковородки, чтобы найти источник пищи и начать регулярно возвращаться.

Далее процесс выходит за пределы раковины: вредители появляются возле мусорного ведра, в кладовой и на рабочих поверхностях.

Бактерии размножаются незаметно

Отложенная мойка - это не только вопрос эстетики. Органические остатки, тёплая кухонная среда и влага вместе создают для бактерий почти идеальные условия для роста, а наибольший риск представляют посуда и инвентарь, контактировавшие с сырым мясом, яйцами или другими скоропортящимися продуктами.

Опасность заключается именно в том, что последствия проявляются не сразу. Сначала микроорганизмы накапливаются незаметно, а со временем это приводит к стойкому неприятному запаху, гигиеническим проблемам или симптомам, похожим на пищевое отравление.

Если же гора немытой посуды становится ежедневной привычкой, к этому добавляются потемневшие поверхности и слой жира, который оседает по всей кухне. Насекомых, уже поселившихся в доме, избавиться гораздо сложнее, чем если бы хозяева просто не допустили их появления, - предупреждают специалисты. Особенно быстро состояние кухни ухудшается в теплое время года.

Что советуют делать вечером

Ночь - самое благоприятное для вредителей время: темно, тихо, никто не мешает искать пищу. Именно поэтому полная грязь в это время фактически служит приглашением в квартиру.

Специалисты рекомендуют несколько простых шагов, не требующих генеральной уборки:

ополаскивать посуду сразу после использования, чтобы остатки не присыхали;

регулярно выносить мусор, ведь кухонные отходы привлекают насекомых не меньше;

очищать слив и рабочие поверхности, где незаметно скапливаются жир и крошки;

не оставлять открытыми упаковки с продуктами и фруктами.

Несколько минут уборки перед сном обойдутся дешевле, чем последующая дезинсекция или тщательная дезинфекция всей кухни.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучить, вдохновить и предложить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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