Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

Тараканы быстро приспосабливаются, поэтому для их уничтожения важно использовать сразу несколько средств.

Тараканы — это не только неприятные "соседи", но и реальная угроза для здоровья. Они могут переносить патогены, вызывающие кишечные инфекции, а их экскременты способны провоцировать аллергию и астму.

Главред собрал методы, которые помогут окончательно избавиться от тараканов в доме.

Почему появляются тараканы

Появление тараканов не всегда свидетельствует об антисанитарии. Их привлекают еда, вода и укрытие. Даже в чистых домах они находят крошки, корм для животных, остатки еды или мусор. Дополнительными факторами становятся протекающие трубы, капающие краны и щели в окнах или стенах, через которые они легко проникают в помещение, пишет Southern Living.

Признаки заражения

Увидеть таракана днем — уже тревожный сигнал, ведь они ночные. Другие признаки — неприятный маслянистый запах, появление белого "альбиносного" таракана после линьки, что свидетельствует о значительном скоплении насекомых в укрытиях. Чаще всего они прячутся за шкафами, плитами, холодильниками, в трещинах и под плинтусами.

Как избавиться от тараканов

Липкие ловушки для мониторинга

Разместите их возле плиты, холодильника, раковины и шкафов. Это поможет определить места наибольшей активности. Если в ловушку попадают особи разных стадий развития — от личинок до взрослых — это признак запущенного заражения.

Приманки с инсектицидом

Используйте гелевые приманки в виде небольших капель, расположенных через каждые 30 см. Они действуют не только на отдельных особей, но и имеют вторичный эффект: остальные гибнут, съев экскременты или тело зараженного. Выбирайте приманки с регуляторами роста насекомых, которые блокируют их размножение.

Борная кислота

Эффективный контактный яд: порошок прилипает к телу таракана и поражает его нервную систему. Используйте в местах активности — под шкафами, возле плинтусов, в щелях. Не применяйте рядом с продуктами или там, где могут достать дети и животные. На яйца не действует, поэтому обработку повторяйте.

Инсектицидная пыль

Подходит для труднодоступных мест — щелей в стенах, полостей возле розеток, пространства под мебелью. Долго сохраняет эффективность, но используйте осторожно, чтобы избежать контакта с людьми или животными.

Ротация средств

Тараканы быстро вырабатывают устойчивость к яду. Регулярно меняйте препараты, используя разные активные ингредиенты. Это замедляет развитие резистентности и повышает результативность.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Если после нескольких месяцев борьбы вы не видите результата, или масштабы заражения слишком велики, лучше всего пригласить специалистов. Профессиональные службы имеют доступ к более мощным средствам и могут провести комплексную обработку помещения.

Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

