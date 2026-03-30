Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

Инна Ковенько
30 марта 2026, 10:46
Тараканы быстро приспосабливаются, поэтому для их уничтожения важно использовать сразу несколько средств.
Как избавиться от тараканов навсегда — проверенный метод / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему появляются тараканы
  • Что делать, если появились тараканы
  • Как избавиться от тараканов в домашних условиях

Тараканы — это не только неприятные "соседи", но и реальная угроза для здоровья. Они могут переносить патогены, вызывающие кишечные инфекции, а их экскременты способны провоцировать аллергию и астму.

Главред собрал методы, которые помогут окончательно избавиться от тараканов в доме.

Почему появляются тараканы

Появление тараканов не всегда свидетельствует об антисанитарии. Их привлекают еда, вода и укрытие. Даже в чистых домах они находят крошки, корм для животных, остатки еды или мусор. Дополнительными факторами становятся протекающие трубы, капающие краны и щели в окнах или стенах, через которые они легко проникают в помещение, пишет Southern Living.

Признаки заражения

Увидеть таракана днем — уже тревожный сигнал, ведь они ночные. Другие признаки — неприятный маслянистый запах, появление белого "альбиносного" таракана после линьки, что свидетельствует о значительном скоплении насекомых в укрытиях. Чаще всего они прячутся за шкафами, плитами, холодильниками, в трещинах и под плинтусами.

Как избавиться от тараканов

Липкие ловушки для мониторинга

Разместите их возле плиты, холодильника, раковины и шкафов. Это поможет определить места наибольшей активности. Если в ловушку попадают особи разных стадий развития — от личинок до взрослых — это признак запущенного заражения.

Приманки с инсектицидом

Используйте гелевые приманки в виде небольших капель, расположенных через каждые 30 см. Они действуют не только на отдельных особей, но и имеют вторичный эффект: остальные гибнут, съев экскременты или тело зараженного. Выбирайте приманки с регуляторами роста насекомых, которые блокируют их размножение.

Борная кислота

Эффективный контактный яд: порошок прилипает к телу таракана и поражает его нервную систему. Используйте в местах активности — под шкафами, возле плинтусов, в щелях. Не применяйте рядом с продуктами или там, где могут достать дети и животные. На яйца не действует, поэтому обработку повторяйте.

Инсектицидная пыль

Подходит для труднодоступных мест — щелей в стенах, полостей возле розеток, пространства под мебелью. Долго сохраняет эффективность, но используйте осторожно, чтобы избежать контакта с людьми или животными.

Ротация средств

Тараканы быстро вырабатывают устойчивость к яду. Регулярно меняйте препараты, используя разные активные ингредиенты. Это замедляет развитие резистентности и повышает результативность.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Если после нескольких месяцев борьбы вы не видите результата, или масштабы заражения слишком велики, лучше всего пригласить специалистов. Профессиональные службы имеют доступ к более мощным средствам и могут провести комплексную обработку помещения.

Смотрите видео о том, как быстро избавиться от тараканов в доме:

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов

12:00Интервью
РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

11:32Война
Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

Последние новости

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

Реклама
11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

11:10

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

10:46

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

10:39

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новоеВидео

10:05

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

09:47

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:27

Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

09:01

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 марта (обновляется)

Реклама
09:00

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные

08:27

Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

08:09

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причинумнение

07:27

Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

05:15

Как распознать глубоко недовольного своей жизнью человека: 7 основных признаков

04:50

Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

04:41

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

03:47

Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

03:41

"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

03:02

Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

02:35

Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

02:28

Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось

01:57

Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

00:42

Дмитрий Кулеба признался, чем занят его 19-летний сын

29 марта, воскресенье
23:33

Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

23:31

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

23:05

О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

23:03

"Раздражение Трампа проходит": Фесенко — о стратегии в отношениях с СШАмнение

21:14

В Киеве на железной дороге погиб подросток, ещё двое получили тяжёлые ожогиФото

Реклама
21:00

Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"Видео

19:57

Гороскоп на сегодня, 30 марта: Водолеям - разочарование, Козерогам - награда

19:23

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

18:56

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

18:36

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

18:10

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

17:54

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

17:42

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

17:05

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

17:01

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

