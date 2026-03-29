Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Инна Ковенько
29 марта 2026, 02:02
Обычная спичечная коробка может стать неожиданным решением для ванной комнаты.
Зачем держать спичечную коробку за унитазом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, prod-stock.com.ua

  • Как избавиться от неприятного запаха из туалета
  • Что поглощает неприятный запах
  • Чем убрать неприятный запах в ванной

Многим знакома ситуация: даже после использования освежителей в туалете остается неприятный запах. Оказывается, есть простой и недорогой способ сделать воздух чище без лишних затрат на химию. Для этого понадобится всего лишь обычная коробка от спичек.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Для этого понадобится обычная спичечная коробка. В ее крышке нужно сделать несколько маленьких отверстий, а внутрь положить измельченные таблетки активированного угля. Коробку можно поставить в незаметном месте, например за унитазом. Она не будет привлекать внимания, но будет выполнять свою функцию, пишут Добрые Новости.

Активированный уголь известен своей способностью впитывать посторонние запахи и излишнюю влагу, тем самым снижая риск образования плесени. В отличие от освежителей, которые лишь маскируют проблему, этот способ воздействует на ее источник.

Если в туалете или ванной комнате повышенная влажность, содержимое коробки стоит менять примерно раз в неделю. Это поможет поддерживать эффективность и обеспечит постоянный результат.

Об источнике: Добрые Новости

Добрые Новости — украинское интернет-издание, созданное в 2020 году. На сайте публикуются новости о лайфхаках, полезные рецепты, а также здесь можно найти материалы о моде, стиле жизни и кулинарии.

