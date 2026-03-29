Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Многим знакома ситуация: даже после использования освежителей в туалете остается неприятный запах. Оказывается, есть простой и недорогой способ сделать воздух чище без лишних затрат на химию. Для этого понадобится всего лишь обычная коробка от спичек.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете
Для этого понадобится обычная спичечная коробка. В ее крышке нужно сделать несколько маленьких отверстий, а внутрь положить измельченные таблетки активированного угля. Коробку можно поставить в незаметном месте, например за унитазом. Она не будет привлекать внимания, но будет выполнять свою функцию, пишут Добрые Новости.
Активированный уголь известен своей способностью впитывать посторонние запахи и излишнюю влагу, тем самым снижая риск образования плесени. В отличие от освежителей, которые лишь маскируют проблему, этот способ воздействует на ее источник.
Если в туалете или ванной комнате повышенная влажность, содержимое коробки стоит менять примерно раз в неделю. Это поможет поддерживать эффективность и обеспечит постоянный результат.
Об источнике: Добрые Новости
Добрые Новости — украинское интернет-издание, созданное в 2020 году. На сайте публикуются новости о лайфхаках, полезные рецепты, а также здесь можно найти материалы о моде, стиле жизни и кулинарии.
