Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

Как легко отмыть унитаз

Мытьё унитаза часто считают одной из самых неприятных домашних обязанностей, особенно из-за необходимости использовать агрессивные чистящие средства.

Многие прибегают к отбеливателю, потому что он эффективно уничтожает бактерии и вирусы на поверхности сантехники, пишет Express.

Однако у такого средства есть и недостатки: оно может раздражать кожу, выделять резкие пары хлора и требует очень осторожного обращения.

Популярные "натуральные" альтернативы вроде уксуса или лимонной кислоты помогают справиться с налётом и пятнами, но не всегда обеспечивают полноценную дезинфекцию.

Более безопасным вариантом специалисты считают обычную перекись водорода. Она обладает антисептическими свойствами, разрушает бактерии и при этом распадается на воду и кислород, не оставляя вредных испарений. Кроме того, средство помогает устранить неприятные запахи, а не просто маскирует их.

Для уборки подходит обычный трёхпроцентный раствор. Достаточно налить его в унитаз и оставить примерно на 20 минут, после чего смыть воду и пройтись ёршиком — это помогает удалить загрязнения и микробы.

Этим же раствором можно обработать сиденье, ободок и ручку смыва, налив его в пульверизатор. Если проводить такую очистку примерно раз в неделю, поддерживать чистоту в ванной комнате становится намного проще.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

