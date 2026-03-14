Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

Вы узнаете:
Мытьё унитаза часто считают одной из самых неприятных домашних обязанностей, особенно из-за необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Многие прибегают к отбеливателю, потому что он эффективно уничтожает бактерии и вирусы на поверхности сантехники, пишет Express.
Однако у такого средства есть и недостатки: оно может раздражать кожу, выделять резкие пары хлора и требует очень осторожного обращения.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Популярные "натуральные" альтернативы вроде уксуса или лимонной кислоты помогают справиться с налётом и пятнами, но не всегда обеспечивают полноценную дезинфекцию.
Более безопасным вариантом специалисты считают обычную перекись водорода. Она обладает антисептическими свойствами, разрушает бактерии и при этом распадается на воду и кислород, не оставляя вредных испарений. Кроме того, средство помогает устранить неприятные запахи, а не просто маскирует их.
Для уборки подходит обычный трёхпроцентный раствор. Достаточно налить его в унитаз и оставить примерно на 20 минут, после чего смыть воду и пройтись ёршиком — это помогает удалить загрязнения и микробы.
Этим же раствором можно обработать сиденье, ободок и ручку смыва, налив его в пульверизатор. Если проводить такую очистку примерно раз в неделю, поддерживать чистоту в ванной комнате становится намного проще.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред