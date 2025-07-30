Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Спреи быстро выветриваются и могут негативно влиять на дыхательные пути, поэтому всё больше людей выбирают натуральные альтернативы.

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Эксперты по чистоте делятся полезными советами для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, dom-v-sadu

Вы узнаете:

Спреи выветриваются и могут негативно влиять на дыхательные пути

Смешайте рис с эфирными маслами, чтобы получить натуральный освежитель воздуха

Ещё один метод — нанести пену для бритья на пол вокруг основания унитаза

Даже если ванная комната сверкает чистотой, в ней всё равно может сохраняться неприятный запах из унитаза, который не исчезает, несмотря на частое использование разных лайфхаков.

Эти ароматические спреи быстро выветриваются и могут негативно влиять на дыхательные пути, поэтому всё больше людей выбирают натуральные альтернативы, пишет Express.

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Удивительно, но одно простое средство, которое обычно можно найти на кухне, отлично справляется с этой задачей — и это вовсе не лимон.

Простой способ убрать неприятный запах

Эксперты по чистоте делятся полезными советами для ванной комнаты. Самым необычным среди них стал метод с использованием риса — этот дешёвый продукт помогает сохранить в помещении свежесть.

Они поясняют: "Смешайте рис с эфирными маслами, чтобы получить натуральный освежитель воздуха для ванной".

Что понадобится:

Неприготовленный рис;

Эфирные масла.

Порядок действий:

Насыпьте полстакана сырого риса и добавьте примерно 20 капель эфирного масла (подойдёт любой сорт);

Можно комбинировать разные масла — например, 18 капель масла сосны и 2 капли мяты;

После этого тщательно перемешайте рис, чтобы аромат распределился равномерно.

Полученную смесь поместите в ванную — она будет служить натуральным ароматизатором;

Чтобы освежить запах, время от времени встряхивайте ёмкость;

Когда аромат начнёт исчезать, просто капните ещё немного масла.

Дополнительные советы по устранению запахов

Также уточняется, как можно капнуть эфирное масло на внутреннюю часть рулона туалетной бумаги — это обеспечит лёгкий аромат при каждом его использовании.

/ Инфографика Главред

Ещё один метод — нанести пену для бритья на пол вокруг основания унитаза. Это помогает избавиться от стойкого запаха мочи.

И, наконец, рекомендуется наливать немного ароматизированного дезинфицирующего средства в ёмкость для туалетного ёршика, чтобы тот тоже оставался свежим.

Как сделать унитаз ослепительно белым всего одним средством

Эксперты в области уборки предлагают простой и действенный способ — использовать лимонную кислоту. По их словам: "В районах с мягкой водой такую чистку можно проводить по мере необходимости, а вот в регионах с жёсткой водой рекомендуется обрабатывать унитаз лимонной кислотой хотя бы раз в неделю. Это эффективно удаляет минеральные отложения, в том числе кальциевые".

Лимонная кислота — природное вещество, содержащееся в цитрусовых, но в более концентрированном виде её можно приобрести в магазинах в разделе с бытовой химией. Благодаря своей кислотной среде, она хорошо справляется с известковым налётом, который по своей природе является щелочным.

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

2 столовые ложки лимонной кислоты

2 столовые ложки порошка горчицы

Немного воды.

Как применять:

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа!

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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