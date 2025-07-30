Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

Вы узнаете:
- Спреи выветриваются и могут негативно влиять на дыхательные пути
- Смешайте рис с эфирными маслами, чтобы получить натуральный освежитель воздуха
- Ещё один метод — нанести пену для бритья на пол вокруг основания унитаза
Даже если ванная комната сверкает чистотой, в ней всё равно может сохраняться неприятный запах из унитаза, который не исчезает, несмотря на частое использование разных лайфхаков.
Эти ароматические спреи быстро выветриваются и могут негативно влиять на дыхательные пути, поэтому всё больше людей выбирают натуральные альтернативы, пишет Express.
Удивительно, но одно простое средство, которое обычно можно найти на кухне, отлично справляется с этой задачей — и это вовсе не лимон.
Простой способ убрать неприятный запах
Эксперты по чистоте делятся полезными советами для ванной комнаты. Самым необычным среди них стал метод с использованием риса — этот дешёвый продукт помогает сохранить в помещении свежесть.
Они поясняют: "Смешайте рис с эфирными маслами, чтобы получить натуральный освежитель воздуха для ванной".
Что понадобится:
- Неприготовленный рис;
- Эфирные масла.
Порядок действий:
- Насыпьте полстакана сырого риса и добавьте примерно 20 капель эфирного масла (подойдёт любой сорт);
- Можно комбинировать разные масла — например, 18 капель масла сосны и 2 капли мяты;
- После этого тщательно перемешайте рис, чтобы аромат распределился равномерно.
- Полученную смесь поместите в ванную — она будет служить натуральным ароматизатором;
- Чтобы освежить запах, время от времени встряхивайте ёмкость;
- Когда аромат начнёт исчезать, просто капните ещё немного масла.
Дополнительные советы по устранению запахов
Также уточняется, как можно капнуть эфирное масло на внутреннюю часть рулона туалетной бумаги — это обеспечит лёгкий аромат при каждом его использовании.
Ещё один метод — нанести пену для бритья на пол вокруг основания унитаза. Это помогает избавиться от стойкого запаха мочи.
И, наконец, рекомендуется наливать немного ароматизированного дезинфицирующего средства в ёмкость для туалетного ёршика, чтобы тот тоже оставался свежим.
Как сделать унитаз ослепительно белым всего одним средством
Эксперты в области уборки предлагают простой и действенный способ — использовать лимонную кислоту. По их словам: "В районах с мягкой водой такую чистку можно проводить по мере необходимости, а вот в регионах с жёсткой водой рекомендуется обрабатывать унитаз лимонной кислотой хотя бы раз в неделю. Это эффективно удаляет минеральные отложения, в том числе кальциевые".
Лимонная кислота — природное вещество, содержащееся в цитрусовых, но в более концентрированном виде её можно приобрести в магазинах в разделе с бытовой химией. Благодаря своей кислотной среде, она хорошо справляется с известковым налётом, который по своей природе является щелочным.
Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:
О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.
Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!
Что потребуется:
- 2 столовые ложки лимонной кислоты
- 2 столовые ложки порошка горчицы
- Немного воды.
Как применять:
Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа!
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
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Об источнике: Express.co.uk
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