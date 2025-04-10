Известковый налет в унитазе исчезнет, ​​если использовать 2 натуральных ингредиента

Такая смесь из двух ингредиентов поможет очистить не только унитаз, но и многие другие поверхности.

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2 натуральных ингредиента уничтожат налет на унитазе/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что разъедает известковый налет

Как очистить унитаз от налета народным способом

Из-за жесткой воды на унитазе может скапливаться известковый налет. Чтобы избавиться от него, можно использовать смесь из двух простых ингредиентов, которые скорее всего есть практически у каждого дома.

Специалист по уборке Fantastic Services Поля Петрова поделилась своим способом, как вывести налет с унитаза, пишет express.co.uk.

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"Хорошим решением для очистки известкового налета является использование смеси белого уксуса и цитрусовых. После того, как вы нанесли смесь на пораженные участки, дайте ей постоять в течение часа, затем почистите и смойте. Белый уксус также прекрасно удаляет известковый налет с кранов в ванной комнате, душевых насадок и стекла душевой кабины", - рассказала эксперт.

Она также отметила, что для приготовления раствора для глубокой очистки для плитки в ванной комнате или туалете нужно смешать воду и белый уксус в бутылке с распылителем. Далее распылить раствор на швы между плиткой и дать ему постоять примерно пять-десять минут. После этого протереть жесткой щеткой или старой зубной щеткой и смыть водой.

Белый уксус также удалит плесень на плитке, но его нужно оставить на пораженных участках по крайней мере на час. После этого почистить щеткой и смыть.

Также белый уксус можно даже использовать для мытья окон в других местах дома, отметила эксперт.

"Чтобы помыть окна, смешайте равные части белого уксуса и воды. Распылите жидкость на окна и протрите их салфеткой из микрофибры", - пояснила она.

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