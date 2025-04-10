Известковый налет в унитазе исчезнет, ​​если использовать 2 натуральных ингредиента

Вы узнаете:
- Что разъедает известковый налет
- Как очистить унитаз от налета народным способом
Из-за жесткой воды на унитазе может скапливаться известковый налет. Чтобы избавиться от него, можно использовать смесь из двух простых ингредиентов, которые скорее всего есть практически у каждого дома.
Специалист по уборке Fantastic Services Поля Петрова поделилась своим способом, как вывести налет с унитаза, пишет express.co.uk.
"Хорошим решением для очистки известкового налета является использование смеси белого уксуса и цитрусовых. После того, как вы нанесли смесь на пораженные участки, дайте ей постоять в течение часа, затем почистите и смойте. Белый уксус также прекрасно удаляет известковый налет с кранов в ванной комнате, душевых насадок и стекла душевой кабины", - рассказала эксперт.
Она также отметила, что для приготовления раствора для глубокой очистки для плитки в ванной комнате или туалете нужно смешать воду и белый уксус в бутылке с распылителем. Далее распылить раствор на швы между плиткой и дать ему постоять примерно пять-десять минут. После этого протереть жесткой щеткой или старой зубной щеткой и смыть водой.
Белый уксус также удалит плесень на плитке, но его нужно оставить на пораженных участках по крайней мере на час. После этого почистить щеткой и смыть.
Также белый уксус можно даже использовать для мытья окон в других местах дома, отметила эксперт.
"Чтобы помыть окна, смешайте равные части белого уксуса и воды. Распылите жидкость на окна и протрите их салфеткой из микрофибры", - пояснила она.
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