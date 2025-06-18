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Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Алексей Тесля
18 июня 2025, 20:46
413
Поскольку известковый налёт имеет щелочную природу, его проще всего удалить кислотой.
унитаз
Как отчистить унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Известковый налёт возникает из-за содержания минералов в жёсткой воде
  • Специалисты по уборке советуют простое и эффективное решение

Если на унитазе появляются характерные пятна, особенно от известкового налёта, одного отбеливателя будет недостаточно. Он, конечно, продезинфицирует и временно осветлит пятна, но не устранит сами минеральные отложения, которые не только портят внешний вид, но и служат средой для размножения бактерий.

Известковый налёт — это твёрдый осадок, возникающий из-за содержания минералов в жёсткой воде. Он прочно закрепляется на поверхностях, и просто щёткой его не удалить, говорится в материале Express.

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Специалисты по уборке советуют простое и эффективное решение — использовать лимонную кислоту. Они объясняют: "Если вода у вас мягкая, обработку можно делать по мере необходимости, но в регионах с жёсткой водой желательно очищать унитаз лимонной кислотой хотя бы раз в неделю. Это помогает удалить отложения кальция и других минералов".

Лимонная кислота — это натуральный продукт, содержащийся в цитрусовых, но в концентрированной форме она продаётся в супермаркетах в отделах чистящих средств. Поскольку известковый налёт имеет щелочную природу, его проще всего удалить кислотой.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Лимонная кислота быстро разъедает такие отложения и делает их лёгкими для удаления, при этом она безопасна в использовании, не токсична и не выделяет вредных паров, как многие бытовые химикаты.

Как применять лимонную кислоту для чистки унитаза:

  • Налейте в унитаз тёплую (но не кипяток!) воду — это поможет раствор лучше распределиться.
  • Добавьте около 400 граммов лимонной кислоты.
  • Оставьте на час, а лучше на ночь, чтобы средство хорошо подействовало.
  • После этого протрите внутреннюю поверхность унитаза щёткой и смойте воду. От налёта не останется и следа.

Если вы живёте в районе с жёсткой водой, такую чистку стоит проводить еженедельно. В регионах с мягкой водой — достаточно раз в месяц, чтобы предотвратить появление налёта.

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

  • 2 столовые ложки лимонной кислоты
  • 2 столовые ложки порошка горчицы
  • Немного воды.

Как применять:

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа!

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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унитаз лимонная кислота
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