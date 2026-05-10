Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

Главное из новости:
- Зафиксирована попытка силового прорыва в Хустский РТЦК
- Дежурные остановили нападение и локализовали угрозу
Попытка силового прорыва на территорию военного объекта в Межгорье переросла в чрезвычайное происшествие, которое удалось быстро остановить благодаря действиям дежурного наряда. В субботу, 9 мая, группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области.
По данным пресс-службы Закарпатского ОТЦК и СП, нападавшие игнорировали законные требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта. В сообщении отмечается:
"Сегодня была совершена попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда".
Личный состав оперативно отреагировал и локализовал угрозу. Нападение было отбито без последствий для военных или гражданских лиц. Правоохранители уже работают над установлением всех обстоятельств инцидента и дадут ему правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.
Нападения на ТЦК и СП в Украине — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного ТЦК и СП. Местный житель бросил в сторону здания гранату.
Напомним, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.
После этого в Министерстве обороны Украины заявили, что нападения на военных недопустимы и будут тщательно расследоваться, а также подчеркнули необходимость изменений в системе мобилизации, которые планируют внедрить в ближайшее время.
Ранее, 25 декабря 2025 года, в Днепре произошла стычка между гражданским лицом и представителями ТЦК, в результате которой военные получили ранения, сообщала полиция Днепропетровской области.
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
