ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

В Украине готовится реформа ТЦК и СП, которая предусматривает изменение структуры, функций и названий учреждений в целях повышения эффективности мобилизации.

https://glavred.info/war/tck-v-ukraine-bolshe-ne-budet-kak-izmenitsya-mobilizaciya-i-chto-gotovyat-vzamen-10756631.html Ссылка скопирована

В Раде готовят замену для ТЦК и СП — как изменится мобилизация в Украине / Коллаж: Главред

Реформа системы мобилизации в Украине, которая активно обсуждается в 2026 году, может стать одной из самых глубоких трансформаций военного управления за время полномасштабной войны. После многих лет критики в адрес территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — из-за бюрократии, конфликтов с гражданами и неравномерности работы — власть готовит новую модель, которая должна изменить сам принцип взаимодействия государства с военнообязанными.

Ключевой идеей реформы является разделение функций ТЦК: социальную составляющую планируют отделить от непосредственного призыва, а структуры, ответственные за мобилизацию, переформатировать в так называемые "Офисы призыва" или "Офисы комплектования".

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о реформировании ТЦК и СП в Украине и о том, какой новый орган будет ответственен за проведение мобилизации.

Какой орган должен заменить ТЦК и СП

Министерство обороны рассматривает возможность разделения функций территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал в комментарии LIGA.net народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, планируется разграничить отдельные направления работы ТЦК, в частности социальные вопросы и процесс призыва, а после этого разместить соответствующие подразделения в разных помещениях. Тех, кто будет заниматься мобилизацией военнообязанных, могут переименовать в "Офис призыва" или "Офис комплектования".

"Будет слово "офис". Как в слове "Офис президента", "Офис генерального прокурора", так и здесь будет офис. Изменит ли это что-то? Ну, это уже вопрос к людям. Пусть сами подумают, изменит ли это что-то. Здесь же вопрос в самом главном", — сказал он.

Костенко также упомянул о встрече министра обороны Михаила Федорова с профильным парламентским комитетом, где обсуждали реформу мобилизации.

Он отметил, что пока депутатам представили лишь презентации будущих изменений, тогда как их практическая реализация еще не началась. По его словам, обсуждение проходило в закрытом формате, а сам он отсутствовал из-за командировки, однако узнал от коллег, что министр озвучил собственное видение, которое пока оформлено в виде презентаций.

"Но в комитете еще не было доклада об их реализации. Поэтому мы сами в комитете ждем, когда что-то начнет двигаться. Презентации мы увидели, хорошо. С чем-то согласны, с чем-то не согласны. Этот вопрос будем по ходу дорабатывать. Но ждем реализации", — отметил нардеп.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Будет ли полиция заниматься мобилизацией

Среди других вариантов реформирования, по словам нардепа Костенко, рассматривается идея передать функции мобилизации мужчин Национальной полиции. В то же время он отметил, что правоохранители не поддерживают такую инициативу.

Костенко подчеркнул, что простое перекладывание обязанностей с ТЦК на полицию нельзя считать полноценной реформой.

"Если мы хотим решить проблему комплексно, тогда нужно искать другие методы для того, чтобы люди доверяли всем, кто проводит мобилизацию, и понимали, что нужно идти защищать страну и что страна их в этот момент поддерживает", – резюмировал он.

Как изменится мобилизация в Украине – какие изменения предлагают в Минобороны

Он также отметил, что Министерство обороны пока не предлагает масштабной реформы мобилизации, а сосредотачивается скорее на улучшении ее восприятия в обществе. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

"Лежит у меня на столе [документ, — ред.] — это то, что сейчас разрабатывается, и то, что предлагают. Я вижу, были сделаны некоторые заявления, что в ближайшее время решится вопрос, будут пытаться решить эти вопросы. Но посмотрим. Очень сложные вопросы для того, чтобы так взять и решить. Переложить на кого-то другого [эту кучу работы, — ред.] — это легко сделать, но решим ли мы этим вопрос? Я в этом сомневаюсь", — сказал нардеп.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову повысить эффективность работы ТЦК, подчеркнув, что это нельзя назвать полноценной реформой, поскольку она предполагает более глубокие системные изменения.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика — Главред

По словам Костенко, предложенные инициативы направлены прежде всего на изменение подходов и улучшение восприятия процессов мобилизации, а не на кардинальное обновление системы. Среди идей, в частности, рассматривается передача части функций ТЦК Национальной полиции. В то же время он уточнил, что не занимает однозначной позиции относительно этих изменений, а также отметил, что некоторые из них вызывают возражения со стороны Генерального штаба, который ведет дискуссию с Минобороны.

Костенко добавил, что не впечатлен предложенными подходами, и подчеркнул, что его главная задача как представителя комитета — контролировать, чтобы попытки снизить общественную напряженность не привели к потере даже тех наработок, которые уже существуют.

"Я поддерживаю попытки что-то сделать, что-то улучшить, но главное, чтобы в итоге это были вопросы, которые действительно что-то улучшают. Которые не снимают [ответственности, — ред.], не перекладывают с больной головы на здоровую, а действительно улучшают [ситуацию с мобилизацией, — ред.]. … Нужен результат бойцу на поле боя и гражданским людям, которые находятся здесь в тылу. Вот это и есть критерии эффективности, а не какие-то симпатии или тем более избирательные привязанности, электоральные", — подчеркивает он.

Чего ждать от нового органа, который будет заниматься мобилизацией вместо ТЦК и СП

Впоследствии глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы ТЦК. Он отметил, что в условиях войны кардинально решить эти вопросы невозможно. По его словам, армия нуждается в людских ресурсах, ведь война длится уже много лет, в частности более четырех лет полномасштабного вторжения, тогда как значительная часть общества не проявляет готовности присоединяться к боевым действиям.

"А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны пойти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать", — отметил глава Офиса президента.

Буданов также подчеркнул, что изменение названий или формата работы ТЦК не даст реального результата, поскольку суть процесса останется неизменной. Он подчеркнул, что без решения вопроса комплектования войск существует угроза для фронта.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Когда представят реформу ТЦК и СП

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что работа над реформой территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается, а после завершения разработок ее представят народным депутатам. Об этом она заявила 10 апреля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Суспільне.

По ее словам, реформой занимается Министерство обороны под руководством Михаила Федорова.

"Реформа ТЦК действительно объявлена, над ней работает Министерство обороны, профильный министр. Мы пока не готовы обнародовать ее, мы обсуждаем ее внутри", — указала она.

Она также отметила, что после подготовки окончательного варианта состоятся консультации с парламентариями.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии Укринформу добавил, что с начала работы на должности Федоров определил реформирование ТЦК одним из ключевых приоритетов, и ведомство постепенно реализует соответствующие изменения. Он подчеркнул, что эта реформа является сложной и многоуровневой, поэтому требует системного подхода, а не быстрых решений.

По его словам, уже сформирован целостный план трансформации, который основан на анализе большого количества отзывов и консультаций с военными, экспертами и профильными учреждениями.

"Каждое решение проходит "краш-тест" на эффективность. Поэтому сейчас мы движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от застарелых проблем и одновременно укрепить армию", — заверил заместитель министра.

Он добавил, что главной целью является создание эффективной системы, которая будет способствовать укреплению обороноспособности и победе.

Как реформа ТЦК и СП повлияет на ход мобилизации

Реформирование территориальных центров комплектования не сможет существенно повлиять на ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самовольного оставления воинских частей. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью NV.

"Реформа ТЦК проблему мобилизации не снимает", — сказал он.

Он пояснил, что нарушения прав граждан со стороны ТЦК часто обусловлены необходимостью быстро пополнять подразделения, несущие потери на фронте, в то время как значительная часть населения не выполняет требования законодательства — игнорирует повестки, не обновляет свои данные или пытается выехать за границу.

В качестве примера депутат привел идею введения электронных повесток, отметив, что это не изменит общей ситуации.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

"Допустим, мы полностью убрали контакт представителей ТЦК и просто рассылаем электронные повестки… Как вы думаете, если ТЦК не будет ходить по улицам, а все общение… будет осуществляться с помощью электронных повесток, например, увеличится ли количество людей, которые будут приходить в ТЦК по этим электронным повесткам? Нет", — отметил нардеп.

По его мнению, основные проблемы возникают уже после мобилизации, поскольку многие призванные покидают учебные центры или не доходят до воинских частей.

Он также подчеркнул, что даже улучшение соблюдения прав граждан будет иметь положительный эффект с точки зрения демократических стандартов, но не повлияет на укомплектование армии.

Подводя итог, Рахманин отметил, что вопрос мобилизации является комплексным и требует системного подхода с привлечением специалистов различных сфер — в частности юристов, демографов, психологов и специалистов по коммуникациям.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред