Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

Проблема заключается не в нехватке людей в армии, а в подходе к управлению этим ресурсом, считает Александр Мережко.

В Раде видят мобилизационный потенциал на 10 лет войны

Главное из заявлений Мережко:

Мобилизационный ресурс Украины позволяет вести войну, по крайней мере, 10 лет

Ситуация с мобилизацией могла бы измениться, если будут предложены прозрачные правила

Нардеп Александр Мережко заявил, что одной из ключевых причин низкой готовности людей вступать в армию остаётся неопределённость условий службы.

Депутат считает, что ситуация могла бы измениться, если бы государство предложило прозрачные правила — например, фиксированный период службы с гарантированной возможностью отдыха. Его слова приводит издание The Independent.

При этом он подчеркнул, что проблема заключается не в нехватке людей, а в подходе к управлению этим ресурсом и создании психологических стимулов для участия в армии.

"Это вопрос психологического характера, ведь если посмотреть на численность мужчин, то у нас хватит человеческих ресурсов, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше. Главная проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создать психологические стимулы, ведь, увидев армию уклонистов от призыва, ты сам не захочешь воевать", – сказал Мережко.

Сроки окончания войны: важное уточнение

Позднее Мережко разъяснил своё заявление о способности Украины вести длительное сопротивление. Он подчеркнул, что речь шла не о сроках войны, а о потенциальном мобилизационном ресурсе страны.

По его словам, ключевой вопрос — не количество людей, а их готовность служить, что напрямую зависит от мотивации и условий в армии.

"Речь идет о 1,5 или 2 миллионах уклонистов… На фронте примерно, если брать участие непосредственно в боевых действиях, то это, я читал такие данные – не знаю, подтвержденные или нет – но 100 или 200 тысяч. Если взять эту цифру в 2 миллиона и разделить даже на 100 или 200 тысяч, то видно, что это тот мобилизационный ресурс прочности, который позволяет вести войну, по крайней мере, 10 лет. Вот что имеется в виду. Такой расчет", – пояснил Мережко.

Он отметил, что задача государства — создать понятные условия службы, включая чёткие сроки и ротацию, чтобы снизить страхи у людей и привлечь больше добровольцев.

"Мобилизационный ресурс – это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война. Война может закончиться завтра, она может закончиться через несколько лет, никто этого не знает", – подчеркнул он.

Также депутат считает, что демонстрация наличия ресурса важна и на международном уровне, поскольку влияет на позицию России в вопросе возможных переговоров.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

