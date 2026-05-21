Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

Инна Ковенько
21 мая 2026, 16:38обновлено 21 мая, 17:09
Иван Ступак отмечает, что и российское, и белорусское командование осознает все негативные последствия вступления белорусских войск в войну.
Ступак оценил вероятность повторного наступления на Киев / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РБ, facebook.com/ivan.stupak.780163

Главное из заявлений Ступака:

  • Наступление из Беларуси теоретически возможно, но маловероятно
  • Белорусская армия без опыта, техники и боеприпасов
  • Повторное наступление на Киев не исключено, но сценарий 2022 года не повторится

Теоретически наступление с территории Беларуси возможно , однако признаков подготовки к нему пока нет. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он подчеркнул, что пограничная служба не фиксирует концентрации вражеских войск у украинской границы.

"К тому же вдоль всей украинско-белорусской границы мосты взорваны, проходы заминированы. Более того, следует учитывать особенности этой местности: там же не степь, а максимально густые леса", — отметил он.

Ступак подчеркнул, что даже в случае гипотетического наступления российских войск по узким дорогам через лес, ситуация для них будет плачевной. У Украины сейчас совсем другие возможности, чем в 2022 году, в частности многочисленные разведывательные и боевые дроны.

Он подчеркнул, что и российское, и белорусское командование осознает все негативные последствия вступления белорусских войск в войну и попыток прорвать украинскую оборону в Киевской или Ровенской областях.

"В направлении Беларуси сразу полетят наши дроны. А Беларусь — маленькая страна, компактная, буквально до 500 км с юга на север и с запада на восток. Наши дроны способны преодолевать расстояния в 1000–1500 км. Белорусам нечем противостоять этим дронам, поэтому уже через сутки после начала наступления в Беларуси не останется ни одного нефтяного объекта — Мозырский и Новополоцкий НПЗ сгорят, а Дворец независимости Лукашенко будет превращен в прах", — отметил Ступак.

По мнению эксперта, в таком случае у России появится еще один фронт. Если же белорусским гражданам, уставшим от режима, раздать оружие, то в стране может начаться война против правящей власти и российских оккупантов, что станет для Москвы крайне негативным сценарием.

Возможно ли повторное наступление на Киев

Эксперт не исключает повторной попытки России атаковать Киев, однако подчеркивает, что сценарий 2022 года не повторится.

"Такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера на Киев", — подчеркивает он.

Ступак объяснил, что у России просто нет ни чем, ни кем осуществлять такое наступление: более 700 тысяч военнослужащих застряли на других участках фронта, и их невозможно перебросить без ослабления тех направлений, которые для РФ не менее важны.

Он также подчеркнул, что Беларусь фактически лишена техники и боеприпасов, ведь в 2022–2023 годах Москва забрала у белорусов авиацию и снаряды со складов. "А самое главное — у белорусской армии вообще нет опыта ведения боевых действий. Опыта ноль, белорусская армия просто стерильна в этом плане", – резюмировал эксперт.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о планах российского Генштаба по операциям с территории Беларуси, из-за которых линия фронта может расшириться еще больше. Украинская разведка отслеживает ситуацию на северном направлении. В Генштабе не исключают сценариев локальных провокаций у границы.

Напомним, Россия уже начала масштабные ядерные учения с привлечением авиации и флота на территории РФ и Беларуси. К маневрам привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетоносцы и ракетные комплексы. В МИД Украины подчеркнули, что такие действия Кремля подрывают международную систему безопасности.

Кроме того, мониторинговые каналы уже фиксируют переброску российских МиГ-31К в Беларусь, что может вызвать частые воздушные тревоги по всей Украине. Речь идет о самолетах, способных нести гиперзвуковые ракеты. Учения вблизи украинской границы продлятся как минимум до 30 мая.

О личности: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

