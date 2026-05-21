Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

Эксперты назвали запах, которого боятся крысы. Простое домашнее средство помогает отпугнуть грызунов без ловушек и яда.

С наступлением тепла крысы снова начинают появляться возле домов, гаражей и садов. Достаточно открытого мусорного контейнера, миски с кормом для животных или компостной ямы, чтобы грызуны быстро нашли себе новое убежище.

Многие владельцы домов все чаще отказываются от ядов и ловушек в пользу натуральных способов борьбы. Одним из самых обсуждаемых средств неожиданно стала обычная мята перечная. Об этом пишет Wprost.dom.

Специалисты объясняют, что крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием. Именно поэтому сильные запахи эфирных масел могут дезориентировать их и заставлять избегать определенных мест. Особенно резким для грызунов считается аромат мяты перечной, который способен отпугнуть их от гаражей, сараев и участков возле дома.

Почему запах мяты действует на крыс

Крысы используют нюх для поиска пищи, определения опасности и общения между собой. Резкий аромат мяты способен перебивать привычные запахи и вызывать у животных дискомфорт. Именно поэтому эфирное масло мяты часто используют как натуральный репеллент (природные или синтетические вещества, отпугивающие насекомых, клещей и других паразитов).

Однако эксперты предупреждают, что мята не уничтожает грызунов и не заменяет профессиональную дератизацию. Если возле дома остаются остатки пищи, отходы или доступ к воде, крысы могут вернуться даже несмотря на сильный запах.

Где чаще всего появляются крысы

По словам специалистов, больше всего следов активности грызунов находят

возле компостных ям, рядом с мисками и кормушками для животных, в гаражах с мешками семян, под сложенными дровами, возле протекающих труб и водостоков.

Особую опасность представляет то, что крысы способны пролезать через отверстия диаметром около двух сантиметров.

Как сделать домашний спрей от крыс

Для приготовления натурального средства понадобятся всего два ингредиента:

250 мл воды;

10–15 капель масла перечной мяты.

Раствор переливают в пульверизатор и распыляют возле вентиляции, щелей, труб, ворот гаража и компостных ям. Процедуру советуют повторять каждые несколько дней, особенно после дождя, поскольку эфирное масло быстро испаряется.

При этом специалисты не рекомендуют выливать концентрированное масло прямо на землю, ведь высокие концентрации могут раздражать домашних животных.

Главная ошибка, из-за которой крысы возвращаются

Эксперты подчеркивают, что самым эффективный способ защиты являются не запахи, а отсутствие доступа к пище и укрытиям.

Чтобы снизить риск появления грызунов, советуют: хранить корм для животных в герметичных контейнерах, плотно закрывать мусорные баки, не оставлять еду на улице, регулярно косить высокую траву, хранить дрова выше уровня земли.

Также важно помнить, что монтажная пена не защищает от крыс, ведь они способны ее прогрызать. Намного эффективнее использовать металлическую сетку.

Об источнике - Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

