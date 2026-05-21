"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

Алексей Тесля
21 мая 2026, 00:52
Вопрос поставки боеприпасов к системам ПВО остается острым, подчеркнул Юрий Игнат.
Patriot
В Украине дефицит боеприпасов систем ПВО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

  • В Украине пусковые установки ПВО нуждаются в немедленном пополнении
  • Новая атака РФ может привести к потере того или иного объекта

После отражения массированных российских ударов по Украине пусковые установки ПВО нуждаются в немедленном пополнении ракетами.

Как рассказал Новини.LIVE начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, вопрос поставки боеприпасов остается острым каждый день, ведь любая задержка ставит под угрозу жизни гражданских лиц и сохранность критической инфраструктуры.

"Вот мы отразили атаку, все, комплексы уже стоят полупустые, нам нужно что-то пополнить, потому что следующая атака может привести к потере того или иного объекта, к попаданию ракет в дома и так далее. Поэтому этот вопрос не закрывается", — пояснил он.

Представитель ВС сказал, что военно-политическое руководство Украины находится в постоянном контакте с международными партнерами как в формате "Рамштайн", так и в закрытых переговорных группах, чтобы оперативно получать новые партии зенитных ракет для западных систем, таких как NASAMS и IRIS-T.

IRIS, IRIS-T, инфографика
/ Инфографика: Главред

"Действительно, проблема с ракетами существует. Ведется коммуникация с партнерами […] по вопросу предоставления Украине любого количества", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Ожидаются новые ночные обстрелы: детали

Сергей Бескрестнов предупредил о возможных очередных ночных ударах со стороны российских войск. По его словам, противник может вновь применять ракеты для атак на украинскую территорию.

"Ночью мы можем наблюдать запуски ракет, за которыми последует новая волна ударов. У них есть достаточные запасы "шахедов", чтобы атаковать сегодня и завтра", — подчеркнул Бескрестнов. Он добавил, что под угрозой могут оказаться регионы центральной Украины.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, погибли 24 человека, среди них трое детей, ранения получили 48 человек.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

