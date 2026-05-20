Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

В 2026 году количество атак на энергетическую инфраструктуру РФ возросло

НПЗ центральной России практически остановили работу

В центральной части России крупные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливать или сокращать работу после атак беспилотников.

За последние две недели это коснулось ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, говорится в материале Reuters.

Отмечается, что в 2026 году количество атак на энергетическую инфраструктуру РФ возросло, а число нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями, фактически удвоилось с начала года.

Во второй половине мая заводы центральной России, обеспечивающие внутренний рынок и значительную часть экспорта, практически остановили работу.

Среди предприятий, подвергшихся атакам, называют НПЗ:

в Киришах;

Москве;

Нижнем Новгороде;

Рязани;

Ярославле.

В частности, Рязанский НПЗ полностью остановлен с 15 мая, Московский НПЗ — с 17 мая. Ярославнафтооргсинтез, по информации источников, работает примерно на четверть мощности.

Один из крупнейших заводов "Киришинефтеоргсинтез" мощностью 20 миллионов тонн в год остановлен с 5 мая. "Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью 17 миллионов тонн также подвергся атакам, но его текущее состояние точно неизвестно.

Суммарная мощность предприятий, которые полностью или частично остановились, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

"По подсчетам агентства, в январе-мае около 11% мощностей первичной переработки в РФ простаивали из-за атак БПЛА", — говорится в статье.

Эти заводы вместе обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива.

Часть других предприятий, которые могли бы компенсировать потери, также работают частично или остановлены из-за аналогичных атак.

Украина продолжит удары по объектам РФ — позиция ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по инфраструктурным объектам на территории России, несмотря на призывы некоторых международных партнёров воздерживаться от атак на нефтяные объекты.

Он отметил, что в прошлом уже возникали разногласия по использованию иностранного вооружения за пределами Украины.

"Союзники могут иметь своё мнение, но Украина действует в рамках собственных стратегических интересов и приоритетов, и эта позиция остаётся неизменной", — подчеркнул Буданов.

Как писал Главред, украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов. Одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области.

Как заявил президент Владимир Зеленский, украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на массированные российские атаки по украинским жилым кварталам.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

