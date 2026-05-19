Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

Анна Косик
19 мая 2026, 08:18
Под ударом дронов оказались ряд регионов России и крупные города.
Россияне сообщают, что атака продолжается до сих пор

Что сообщил Андрющенко:

  • Россия с ночи под атакой дронов
  • Целями атаки, вероятно, стали НПЗ и НПС
  • В Москве продолжаются ограничения из-за угрозы БПЛА

В ночь на 19 мая украинские беспилотники атаковали территорию страны-агрессора России. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, под атакой оказались как минимум четыре города. Среди них Ярославль, где атака дронов продолжается до сих пор. В городе целью удара стал НПЗ. Предварительно, есть поражения на земле.

НПЗ в России

"Часть города и выезд в сторону Москвы (направление промзоны и НПЗ) закрыты для транзита гражданских. Атака продолжается", — говорится в сообщении.

Также Андрющенко сообщил о поражении НПС "Ярославль-3" — объекта "Транснефть-Балтика" в системе магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк, на участке Горький — Ярославль-3 — Палкино.

Кроме того, украинские дроны ночью атаковали Москву. Официально в РФ заявили о сбивании трех беспилотников, однако ограничения пока продолжаются.

В Таганроге около полуночи раздалось несколько взрывов. Местные жители сообщали о "последствиях на земле". А в Славянске на Кубани заметили активную работу ПВО в районе НПЗ.

Скриншот из Telegram-канала Главред

"Также в течение ночи зафиксирована работа ПВО в различных районах Орловской, Воронежской и Тульской областей", — добавил Андрющенко.

Усилятся ли атаки на Россию

Главред писал, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, после самой масштабной атаки на Москву 17 мая для жителей крупных российских городов ситуация будет только ухудшаться.

Если Кремль продолжит войну против Украины, то она будет все ощутимее возвращаться на территорию самой РФ. Ведь возможности Украины растут, а российская система безопасности все чаще дает сбои.

Удары вглубь России — последние новости

Накануне, 17 мая, произошла самая масштабная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказалось добрый десяток объектов. Силы ПВО РФ якобы сбили 556 украинских дронов.

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, удары Сил обороны Украины по Москве и Подмосковью 17 мая показали, что Россия не способна эффективно защитить даже свою столицу.

Ранее, 16 мая, Москву массированно атаковали беспилотники. Жители сообщали о многочисленных взрывах в разных районах города и пригородах. Власти столицы РФ заявили о сбивании более 30 дронов.

О личности: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

