Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркой

Важно учитывать, что стирку одежды определяет не только количество носок, но и активность, материал и контакт с кожей.

https://glavred.info/life/mnogie-stirayut-odezhdu-nepravilno-skolko-raz-nosit-veshchi-pered-stirkoy-10765556.html Ссылка скопирована

Как часть нужно стирать одежду / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Эксперты раскрыли, как часто нужно стирать разные вещи

Стирку одежды определяет не только количество носок, но и активность

Некоторым вещам требуется стирка после каждого использования, тогда как другие могут носиться несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать.

На самом деле, количество носок до стирки может вас удивить, говорится в материале издания Express.

видео дня

Эксперты составили наглядную схему, показывающую, как часто нужно стирать разные предметы гардероба — от нижнего белья до джинсов и спортивной одежды.

Рекомендации по частоте стирки разных вещей:

Нижнее белье — 1

Спортивная форма — 1

Купальники — 1

Футболки — 1–2

Платья — 1–3

Бюстгальтеры — 2–3

Пижамы — 3–4

Толстовки — 5–6

Юбки — 5–7

Джинсы — 6–10

(числа указывают, сколько раз вещь можно носить до стирки)

Важно учитывать, что стирку одежды определяет не только количество носок, но и активность, материал и контакт с кожей. Например, нижнее белье, носки и спортивная одежда обычно стирают после каждого использования, тогда как джинсы и свитера могут выдержать несколько носок.

Когда нужно стирать чаще

Физическая активность: сильное потоотделение или занятия спортом требуют более частой стирки.

Климат: высокая температура и влажность ускоряют загрязнение и появление запаха.

Запах или пятна: любая видимая грязь или запах — сигнал к стирке.

Тип ткани: деликатные материалы требуют бережной стирки, а плотные ткани, вроде джинсов, можно стирать реже, сохраняя форму.

Чтобы одежда дольше сохраняла качество: используйте холодную воду, сушите вещи на воздухе, а не в сушильной машине, сортируйте бельё по цвету и плотности, применяйте мягкие моющие средства и не перегружайте стиральную машину. Это обеспечит тщательную стирку и продлит срок службы одежды.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как стирать шерстяные вещи:

Шерстяные вещи склонны к сваливанию из-за особенностей структуры волокон и механики трения при носке, что приводит к образованию катышков. Скорость и интенсивность этого процесса зависят от типа пряжи, способа её обработки, плотности вязки и свойств конкретной шерсти, например, альпаки.

Эксперты отмечают, что правильный уход — аккуратная стирка, использование подходящих средств и хранение одежды — помогает минимизировать образование свалки, делает вещи мягче и дольше сохраняет их внешний вид. Также шерсть обладает способностью частично самоочищаться, что снижает частоту стирок и защищает вещи от повреждений.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред