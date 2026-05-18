Переговоры с Россией могут начаться по прямому телефонному звонку лидеров ЕС, заявили в Кремле.

Песков сказал, с кем Путин не хочет разговаривать

Пресс-секретарь главы страны-агрессора РФ Дмитрий Песков сделал заявление о переговорах с Кремлем.

Комментируя дискуссии в Европе о возможных контактах с Москвой, он заявил, что европейские лидеры, желающие диалога с Владимиром Путиным, могут просто ему позвонить, пишет The Moscow Time.

"Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", — сказал Песков.

Рупор Кремля также выразил надежду, что в Европе "все-таки практичный подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное".

С кем Кремль не хочет вести переговоры

Песков добавил, что переговоры с Россией не стоит вести экс-премьер-министру Эстонии, а ныне - главе европейской дипломатии Кайе Каллас.

"В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого", - сказал он Песков.

Стоит отметить, что заявление пресс-секретаря Путина прозвучало на фоне призыва, сделанного накануне министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Эстонский министр предложил не активизировать переговоры с Россией, а наоборот — усиливать санкционное давление. По его словам у Путина заканчиваются возможности, а западные санкции дают свои плоды. В качестве признаков уязвимости России Цахкна указал на ограничения интернета, экономический спад и урезанный формат парада Победы 9 мая.

"Тональность изменилась. Все понимают, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы надавить на Россию", — резюмировал Цахкна.

Противоречивые заявления Кремля о конце войны с Украиной

Как писал Главред, 9 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия относительно возможного мирного соглашения. Глава Кремля также отметил, что война "идет к завершению".

По его словам, он готов к переговорам о новых соглашениях в сфере безопасности для Европы и о том, что его предпочтительным партнером по переговорам был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение мирного соглашения по Украине займет много времени.

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговоры "вероятно, возобновятся", но когда именно это произойдет, пока неясно.

Издание The Guardian назвало пять причин, почему хозяин Кремля может хотеть возможного прекращения войны именно сейчас, учитывая развитие боевых действий.

Быстрого финала войны не будет: мнение эксперта

Конфликт России и Украины может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов". Об этом в интервью Bild заявил эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль.

По его оценке, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

Эксперт подчеркнул, что история знает много примеров затяжных войн, которые продолжались несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира, поскольку каждая из них была убеждена в собственной победе. По его мнению, подобный сценарий возможен и в войне России против Украины, когда одна из сторон может слишком поздно осознать приближение завершения боевых действий.

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

