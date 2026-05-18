  1. Новости
  3. Война

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

Инна Ковенько
18 мая 2026, 08:42обновлено 18 мая, 09:28
Весеннее наступление российских войск фактически остановилось, а потери личного состава остаются очень высокими.
Россия начала терять позиции в Украине
Россия начала терять позиции в Украине / Коллаж: Главред, фото: armyinform, facebook.com_GeneralStaff.ua

Кратко:

  • РФ начала терять позиции в Украине впервые с 2023 года
  • Весеннее наступление оккупантов фактически остановилось
  • Украина возвращает контроль над территориями

Несмотря на сохраняющуюся высокую интенсивность боев, российские войска начали терять позиции в войне против Украины. Об этом пишет The Economist.

В то же время издание отмечает: поскольку даже кратковременное перемирие не удалось сохранить, вряд ли война в Украине закончится в ближайшее время.

Отмечается, что несмотря на отсутствие существенного снижения интенсивности боев, ход войны меняется: количество потерь среди оккупантов остается чрезвычайно высоким, а весеннее наступление россиян остановилось.

По оценкам издания, в этом году Россия впервые с октября 2023 года понесла небольшие, но значительные территориальные потери.

Кроме того, по состоянию на 12 мая погибло от 280 000 до 518 000 российских военных, а общее количество жертв, включая раненых, достигает 1,1–1,5 млн человек. Это означает, что около 3 % довоенного мужского населения России призывного возраста уже погибло или получило ранения.

Аналитики подчеркивают: такие потери происходят на фоне минимальных успехов на фронте. Ситуацию для российской армии осложняет и то, что украинские беспилотники действуют далеко за линией фронта. Это затрудняет переброску российских подразделений на передовую без риска стать мишенью.

Некоторые источники предполагают, что оккупанты все еще медленно продвигаются вперед. Но издание, ссылаясь на собственный анализ, отметило, что армия РФ захватила в этом году около 220 кв. км, или всего 0,04% территории Украины.

"В последнее время Украина начала отвоевывать территории. Данные за месяц показали, что ВСУ отвоевали около 189 кв. км. Россия, возможно, затягивает подготовку к летнему наступлению. Это также может стать поворотным моментом в войне", — подытожили журналисты.

Почему война может затянуться надолго — мнение эксперта

Быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов". Об этом в интервью, опубликованном Bild, заявил эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль.

По его оценке, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

Эксперт подчеркнул, что история знает много примеров затяжных войн, которые продолжались несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира, поскольку каждая из них была убеждена в собственной победе. По его мнению, подобный сценарий возможен и в войне России против Украины, когда одна из сторон может слишком поздно осознать приближение завершения боевых действий.

Отдельно Уль обратил внимание на роль беспилотников, отметив, что на данный момент не существует достаточно эффективных средств противодействия их массовому использованию.

Война России против Украины — последние новости

Главред писал , что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. На это указывают аналитики Института изучения войны, которые проанализировали свежие заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ранее сообщалось, что даже если война закончится, страна-агрессор Россия не оставит в покое "kill-зоны". В частности, к таким зонам относится и Волчанск, поэтому в городе сохранится присутствие украинских военных, которые будут укреплять боевые позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных государств, в частности Китая.

Читайте также:

Об источнике: The Economist

The Economist — влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Главное за день

Ещё
Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

10:26Мир
Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:17Украина
"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

09:05Война
Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

09:59

В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

09:55

"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026Видео

09:17

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:13

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

09:05

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:00

Политолог о возврате "Укргазбанком" миллиарда гривен: когда у должников отнимают возможность не платить, они переходят к информационной войне

08:42

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:31

Нет "хороших русских" и "плохих": Портников - о том, во что превратилась РФмнение

07:25

"Прилеты" в Одессе после атаки РФ: дроны ударили по домам и детсаду, есть раненыеФото

06:57

Ракета попала в жилой квартал среди ночи: РФ атаковала Днепр, есть раненыеФото

05:31

В СССР боролись с "домашним стриптизом": почему ходьбу босиком считали непристойной

05:16

Чем помыться, чтобы смыть с себя негатив: простой лайфхакВидео

04:40

Орхидеи будут цвести круглый год: "ленивый" лайфхак для капризных цветов

04:11

Как палец, на котором носят кольцо, влияет на жизнь — мольфар удивил своим ответомВидео

03:38

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

02:00

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

00:14

Чем Украина бахнула по Московской области: детали от Генштаба

23:20

Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрениеВидео

22:37

Начали ли в отношении Елены Зеленской расследование: в НАБУ и САП ответили

22:27

Леонид Невзлин: Почему санкции Запада не остановили производство ракет в РФмнение

21:44

Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастьеВидео

20:46

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

19:54

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:23

Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

19:21

Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в спореВидео

19:14

Сильный ливень накрыл Днепр: дороги превратились в потоки воды, деталиФото

18:45

Слово "мямлить" является грубой ошибкой - как правильно сказать на украинскомВидео

18:25

"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

17:39

В сети писали о взрыве в Житомире: что произошло на самом делеВидео

17:35

Большие гроздья смородины без потерь: эксперт раскрыл чем подкормить кусты в маеВидео

17:21

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

17:20

Жара прорвется сквозь стену ливней с градом: когда Украину распечет до +31

16:36

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

16:05

Как Путин относится к Зеленскому: профессор из США "прочитал" диктатора

16:04

Гороскоп на сегодня, 18 мая: Ракам — сюрприз, Львам — грандиозные перемены

15:43

Никакой не "уж": как правильно назвать змею с желтыми "ушами" на украинском

15:40

Что делать со скошенной травой: 4 правила от опытных садоводов

15:23

Подмосковье и аэродром "Бельбек" массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

15:12

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

14:21

Опасный вирус стремительно распространяется: ВОЗ вводит международную чрезвычайную ситуацию

14:11

Moscow отныне never sleeps: ВСУ унизили хваленую ПВО РФ и это только начало

13:53

В Украине произошло землетрясение на глубине 4 километра: где именно трясло

13:44

Как страны Запада "перерисовали" границы Украины — какие регионы и кому досталисьВидео

13:36

Жена и брат не сдержали слёз: воин впервые после плена встретился с родными

12:46

Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

12:39

Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легкоВидео

12:29

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

