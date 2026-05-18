РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

Весеннее наступление российских войск фактически остановилось, а потери личного состава остаются очень высокими.

Россия начала терять позиции в Украине

Кратко:

РФ начала терять позиции в Украине впервые с 2023 года

Весеннее наступление оккупантов фактически остановилось

Украина возвращает контроль над территориями

Несмотря на сохраняющуюся высокую интенсивность боев, российские войска начали терять позиции в войне против Украины. Об этом пишет The Economist.

В то же время издание отмечает: поскольку даже кратковременное перемирие не удалось сохранить, вряд ли война в Украине закончится в ближайшее время.

Отмечается, что несмотря на отсутствие существенного снижения интенсивности боев, ход войны меняется: количество потерь среди оккупантов остается чрезвычайно высоким, а весеннее наступление россиян остановилось.

По оценкам издания, в этом году Россия впервые с октября 2023 года понесла небольшие, но значительные территориальные потери.

Кроме того, по состоянию на 12 мая погибло от 280 000 до 518 000 российских военных, а общее количество жертв, включая раненых, достигает 1,1–1,5 млн человек. Это означает, что около 3 % довоенного мужского населения России призывного возраста уже погибло или получило ранения.

Аналитики подчеркивают: такие потери происходят на фоне минимальных успехов на фронте. Ситуацию для российской армии осложняет и то, что украинские беспилотники действуют далеко за линией фронта. Это затрудняет переброску российских подразделений на передовую без риска стать мишенью.

Некоторые источники предполагают, что оккупанты все еще медленно продвигаются вперед. Но издание, ссылаясь на собственный анализ, отметило, что армия РФ захватила в этом году около 220 кв. км, или всего 0,04% территории Украины.

"В последнее время Украина начала отвоевывать территории. Данные за месяц показали, что ВСУ отвоевали около 189 кв. км. Россия, возможно, затягивает подготовку к летнему наступлению. Это также может стать поворотным моментом в войне", — подытожили журналисты.

Почему война может затянуться надолго — мнение эксперта

Быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов". Об этом в интервью, опубликованном Bild, заявил эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль.

По его оценке, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

Эксперт подчеркнул, что история знает много примеров затяжных войн, которые продолжались несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира, поскольку каждая из них была убеждена в собственной победе. По его мнению, подобный сценарий возможен и в войне России против Украины, когда одна из сторон может слишком поздно осознать приближение завершения боевых действий.

Отдельно Уль обратил внимание на роль беспилотников, отметив, что на данный момент не существует достаточно эффективных средств противодействия их массовому использованию.

Война России против Украины — последние новости

Главред писал , что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. На это указывают аналитики Института изучения войны, которые проанализировали свежие заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ранее сообщалось, что даже если война закончится, страна-агрессор Россия не оставит в покое "kill-зоны". В частности, к таким зонам относится и Волчанск, поэтому в городе сохранится присутствие украинских военных, которые будут укреплять боевые позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на прекращение огня. Ключевую роль в этом могут сыграть не только США или Евросоюз, но и широкая международная коалиция с участием крупных государств, в частности Китая.

Об источнике: The Economist The Economist — влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

