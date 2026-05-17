Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

Массажист-реабилитолог установил рекорд Украины, проработав без перерыва полсуток.

На Львовщине массажист вписал своё имя в историю Украины

Кратко:

В Схиднице зафиксировали рекорд Украины по массажу продолжительностью 12 часов

Роман Мальчевский непрерывно проводил массаж стоп с 7:00 до 19:00

Рекорд подтвердили представители Национального реестра рекордов Украины

В поселке Схидница на Львовщине установили рекорд Украины. Местный житель Роман Мальчевский непрерывно делал массаж в течение 12 часов. Об этом сообщил Схидницкий поселковый совет.

Уникальное достижение было официально зафиксировано представителями Национального реестра рекордов Украины 16 мая в номинации "Самый продолжительный непрерывный массаж стоп массажистом-реабилитологом в течение 12 часов". Марафон выносливости начался ровно в 7:00 утра и завершился в 19:00 вечера.

Автором необычного рекорда стал профессиональный массажист-реабилитолог Роман Мальчевский, который посвятил этому делу уже 16 лет своей жизни. В течение всего дня мужчина непрерывно массировал стопы ассистентам, которые сменяли друг друга.

На каждого человека массажист выделял ровно по 20 минут времени. При этом на каждые три часа непрерывной работы руками Роман имел право лишь на один короткий 15-минутный перерыв.

Несмотря на невероятную физическую нагрузку на руки и спину, сам Роман Мальчевский после завершения 12-часового марафона выглядел бодрым и счастливым.

"Я совсем не чувствую усталости. Наоборот, адреналин зашкаливает! Идея возникла еще перед Новым годом благодаря подсказке друга. Я хотел прежде всего доказать себе, что могу быть лучшим, а во-вторых — прославить нашу родную Схидницу. Это первый подобный рекорд не только в нашем поселке, но и в целом во Львовской области", - поделился рекордсмен.

Фиксацию рекорда осуществляли представители Национального реестра рекордов Украины. Руководительница организации Лана Ветрова и руководитель экспертного отдела Дмитрий Есипчук контролировали соблюдение всех правил, хронометрировали время и следили за качеством выполнения процедуры, чтобы она соответствовала официальным стандартам.

Национальный реестр рекордов Украины Национальный реестр рекордов Украины — это главная организация в стране, которая занимается регистрацией и сертификацией выдающихся достижений. Реестр фиксирует рекорды в самых разнообразных категориях: от спорта и технологий до массовых мероприятий и природных аномалий. Реестр отметил, что 2025 год стал рекордным по количеству поданных заявок за все время полномасштабной войны.

