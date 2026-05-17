Большие гроздья смородины без потерь: эксперт раскрыл чем подкормить кусты в мае

Руслан Иваненко
17 мая 2026, 17:35
Автор рассказал, как комплексный уход в мае помогает предотвратить осыпание завязи смородины и порички.
Как правильно использовать раствор древесной золы и снижать щелочность почвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Чем подкармливать смородину после цветения
  • Как избежать осыпания завязи ягод
  • Какие ошибки портят урожай смородины

С наступлением стабильной майской теплой погоды перед всеми садоводами встает чрезвычайно важная задача, которая заключается в обеспечении правильного и своевременного ухода за ягодными кустарниками для получения щедрого и здорового урожая в будущем.

Главред решил рассказать, чем и как правильно подкармливать смородину и крыжовник в мае, чтобы не потерять урожай.

Автор YouTube-канала "Дача Агронома" поделился действенными и в то же время простыми правилами весенней подкормки черной смородины и порички. Применение этих профессиональных рекомендаций на практике позволит каждому садоводу вырастить крупные ягоды и эффективно предотвратить их преждевременное осыпание.

Подкормка азотными удобрениями: ошибки

Одной из главных ошибок садоводов в этот период является чрезмерное увлечение азотными удобрениями, что приводит к негативным последствиям для растений.

Эксперт подчеркивает, что как только смородина или крыжовник начинает цвести, любые формы азотной подкормки необходимо полностью прекратить. Это важное правило касается даже очень популярных среди садоводов органических настоев, таких как травяная "брожка".

Излишний азот на этапе цветения стимулирует чрезмерно активный рост листьев и новых побегов, что приводит к затенению куста. В результате такого неправильного подхода растение тратит все свои силы на наращивание зеленой массы, а будущая завязь начинает массово опадать.

Описывая этот критический момент, специалист предостерегает садоводов от распространенной ошибки:

"Как только смородина или поричка начинает цвести, любые формы азотной подкормки необходимо полностью прекратить", — пояснил эксперт.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Чем подкормить во время цветения и после

Вместо азота в мае необходимо постепенно и взвешенно переходить на калийно-фосфорное питание ягодников. Наиболее доступным и бюджетным вариантом является раствор из древесной золы. Однако агроном предостерегает от серьезной ошибки: смородина и крыжовник категорически не любят щелочную почву.

Если использовать неподготовленную золу, можно сильно повредить нежную корневую систему куста. Чтобы снизить щелочность, в такой раствор обязательно нужно добавлять кислоту, например лимонную или уксус, нейтрализуя агрессивное действие вещества:

"Смородина и крыжовник категорически не любят щелочную почву", — отметил автор.

Удобрения, чтобы не осыпалась завязь

Важным этапом формирования будущего урожая является период сразу после завершения цветения кустов. В это время растения нуждаются в комплексном подходе, сочетающем корневую и внекорневую подкормку.

Под корень можно вносить нейтрализованный раствор золы или готовые калийно-фосфорные удобрения. Специалист рекомендует использовать сухие гранулы, но перед внесением обязательно растворять их в воде. Жидкая форма позволяет корневой системе быстрее усвоить питательные вещества.

Что любит и чего не любит красная смородина
Что любит и чего не любит красная смородина / Инфографика: Главред

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка путем опрыскивания по листьям играет решающую роль в питании будущих ягод. Она помогает кусту удержать завязь и стимулирует налив плодов.

Для опрыскивания стоит выбирать комплексные препараты с макро- и микроэлементами. Особое внимание садовод советует обратить на наличие бора, ведь именно этот элемент защищает молодую завязь от опадения до формирования полноценных ягод.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

