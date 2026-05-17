Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет слова

Юрий Берендий
17 мая 2026, 04:35
Украинский историк Александр Алферов объяснил происхождение слова "граница" и раскрыл историческую тайну выражения "за границу".
Почему правильно говорить "за границу" — происхождение слова "граница" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Выражение "за границу" часто становится поводом для споров. Некоторые настаивают, что правильно говорить только "за кордон (укр.)", однако слово "граница" имеет древнее славянское происхождение и глубокий исторический смысл. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, как наши предки обозначали границы территорий и почему именно отсюда происходит слово "граница".

Каково происхождение слова "граница"

По словам историка, слово "граница" является исконно славянским и напрямую связано со словом "грань".

"Слово граница — это славянское слово. Оно происходит от древнеславянского слова грань, то есть граница, острый угол. И оно является исконно украинским, соответственно, также по своему значению", — пояснил Алферов.

Специалист подчеркнул, что это слово не является ошибочным или искусственным. Наоборот, оно имеет глубокие исторические корни и напрямую связано со способом, которым когда-то определяли границы земель.

Почему выражение "за границу" является правильным на украинском

Историк объяснил, что секрет слова скрыт в древнем способе обозначения территорий. Границы земель в прошлом обозначали не только дорогами, реками или курганами, но и специально подготовленными деревьями.

"Именно для этого и появились на деревьях грани", — рассказал эксперт.

По его словам, на больших деревьях делали специальные зарубки или плоские стороны — так называемые грани. Они служили ориентирами для людей, которые передвигались по лесам и полям.

"Для того, чтобы те, кто шёл по грани, видели: вот идёт граница", — пояснил историк.

Именно от этих граней и возникло слово "граница".

Как деревья помогали определять границы территорий

Алферов отметил, что система межевых деревьев была продуманной и понятной для людей того времени. Если граница меняла направление, на следующем дереве грань делали уже под другим углом.

"И когда граница уходила в другое направление, то, доходя до такого дерева с гранью, мы видели, куда идет линия", — отметил специалист.

Таким образом люди ориентировались, где проходит граница чужих владений и где начинается другая территория.

"И вот по таким деревьям с гранями и определяли границу. То есть, за границей, за гранью. То есть, за другой границей, на чужой территории", — подчеркнул эксперт.

Как наши предки обозначали границы

Историк подчеркнул, что деревья были лишь одним из многих ориентиров для обозначения границ.

"Ориентирами всегда были дороги, пруды, реки, знаки, колья, курганы, насыпи, холмы", — рассказал Алферов.

Чаще всего границы вырезали на старых дубах, которые могли стоять веками и были хорошо заметными ориентирами.

В то же время из-за таких межевых знаков нередко возникали споры между владельцами земель.

"В судебных делах речь шла о том, что кто-то всегда пытался эту границу либо убрать, либо повернуть на другую сторону, либо срубить дерево с этими границами, чтобы увеличить свои владения", — добавил историк.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

