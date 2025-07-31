Какие были 'позывные' у князей Киевской Руси - раскрыт малоизвестный факт

В средневековой Руси князья имели уникальные прозвища, которые выполняли роль своеобразных "позывных", об их значении рассказал историк Александр Алферов.

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Какие были "позывные" у князей Киевской Руси - прозвища князей Руси / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как на Руси называли князя

Какие прозвища имели русские князья

Какие прозвища были у князя Владимира

Средневековые князья Киевской Руси имели не только имена, но и своеобразные "позывные" или прозвища, которые характеризовали их черты, внешность или заслуги. Об этом в видео на YouTube рассказал историк Александр Алферов.

Главред выяснил, как на Руси называли правителей.

видео дня

Как называют князей на Руси

По словам главы Института национальной памяти, профессионального историка Александра Алферова, каждый из князей Руси имел свое уникальное прозвище, которое можно считать аналогом современного позывного.

"А какие позывные были у наших князей, у наших украинских средневековых князей нашего государства Русь?" - спрашивает историк и сразу же объясняет.

Смотрите видео об именах князей Киевской Руси:

Как называли киевских князей

Алферов приводит примеры прозвищ четырех известных князей:

"Назову вам по порядку князей по их позывным, ну, собственно, прозвищам. Старый, Славный, Красный, Хромец", - говорится в видео.

Каждое из этих прозвищ имеет историческую подоплеку:

Старый - это князь Игорь, отец Святослава Храброго;

Славный - именно так митрополит Илларион называл Святослава;

Красный - прозвище Владимира Великого, которое встречается в былинах;

Хромец - так прозвали Ярослава Мудрого из-за того, что он хромал на одну ногу.

"Старик - это князь Игорь, отец Святослава Храброго, которого митрополит Илларион называет еще Славный. Ну, а, собственно, Красный - это Владимир Великий, которого мы знаем по этому прозвищу из былин. Ну, и, наконец, Хромец - это так называли Ярослава Мудрого, потому что он хромал на одну ногу", - рассказал Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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