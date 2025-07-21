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Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причина

Юрий Берендий
21 июля 2025, 05:02
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Ветеринарный врач-диетолог Ксения Довбыш объясняет, почему кормить собак и кошек только мясом опасно и как правильно сбалансировать их рацион.
Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причина
Почему мясо вредит собакам и котам - чем кормить домашних животных / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли кормить кота только мясом
  • Чем кормить собаку
  • Можно ли давать сырое мясо животным

Мясо - не главный и не единственный ингредиент в здоровом рационе домашних животных. Наоборот, чрезмерное или неправильное его употребление может навредить собакам и котам. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала ветеринарный врач-диетолог Ксения Довбыш, объяснив, почему стоит внимательно подходить к выбору корма для питомцев.

Главред выяснил, чем лучше всего кормить домашних любимцев.

видео дня

Полезно ли домашним животным есть мясо

"Знали ли вы, что сырое мясо может содержать до 85% влаги? И всего 10-30% белка. А рацион, содержащий только мясо, приводит к дисбалансу кальция, фосфора и витамина D у домашних любимцев", - объясняет эксперт.

Мясо само по себе не является полноценным пищевым продуктом. Оно содержит не только белки, но и жиры, минералы и витамины, однако не в той пропорции, которая нужна животным. Более того, коты и собаки имеют существенные различия в потребностях.

Смотрите видео о том, почему нельзя кормить животных только мясом:

Чем правильно кормить кота

"Коты являются строгими мясоедами - их организм не может синтезировать ряд незаменимых аминокислот и некоторых других нутриентов, которые содержатся только в продуктах животного происхождения. В частности, ниацин, таурин, витамин А и арахидоновую жирную кислоту", - отмечает Ксения Довбыш.

Однако даже для котов мясо не может быть единственной пищей. Иначе у животных могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

"Кормить котов только мясом нельзя. Такой рацион может привести к дисбалансу кальция, фосфора и витамина D. В результате возникают проблемы с костями, эндокринной и мочевыделительной системами", - предупреждает ветеринарка.

В чем разница между котами и собаками

Собаки же, в отличие от кошек, считаются всеядными. Их рацион можно обогащать зерновыми и бобовыми культурами, которые являются источниками не только белков, но и витаминов, клетчатки и полезных жиров.

"Корма для животных успешно используют пшеницу, рис, кукурузу, сою. К тому же, зерновые и бобовые - не только источник белков, но и витаминов, минералов, незаменимых жирных кислот и клетчатки", - объясняет Ксения Довбыш.

Качество белка также имеет значение. И важно учитывать не только содержание белка на упаковке, но и источник, из которого он получен.

"Свежее мясо имеет значительную массу за счет высокого содержания воды, и поэтому может попасть на первое место в списке ингредиентов. Но это не значит, что свежее мясо является основным источником белка в этом рационе", - отмечает диетолог.

Как делают корм для животных

Производители качественного корма часто используют дегидратированное мясо - то есть обезвоженное. В нем значительно выше процент белка, и оно занимает меньше места в списке ингредиентов.

"В процессе обезвоживания из мяса удаляется вода, а процент белка в нем увеличивается", - отмечает эксперт.

Каким должен быть состав корма для животных

Напоследок ветеринарка отмечает, что состав корма должен соответствовать научным рекомендациям по белкам и аминокислотам. Именно поэтому важно доверять разработанным специалистами кормам или консультироваться с диетологом перед составлением рациона.

"Любые белки состоят из аминокислот, которые, в свою очередь, делятся на заменимые и незаменимые. Существуют четко определенные научные рекомендации по содержанию в рационе белков, а также незаменимых аминокислот. Поэтому чрезвычайно важно придерживаться этих рекомендаций при кормлении домашних любимцев", - заключает Ксения Довбыш.

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Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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