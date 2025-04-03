Что думает кошка о своем хозяине – где и как спит пушистик расскажет о многом

Кошки, спящие у входной двери или окна, охраняют семью от незваных гостей.

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Где и как спит пушистик расскажет о многом / коллаж: Главред, фото: скриншот с tiktok.com/@ringodanyan

Вы узнаете:

Как по позе кошки определить ее отношение к хозяину

Что думает ветеринар о спящих кошках

В TikTok набирает популярность вирусный видеоролик, в котором показаны различные позы кошек во сне. Закадровый голос утверждает, что по тому, как и где предпочитают спать пушистики, можно понять отношения между человеком и кошкой. Об этом пишет Daily Express.

"Если кошки спят у ваших ног, они думают, что вы их котенок, и им нужно постоянно вас защищать", - говорится в ролике. видео дня

В продолжении фразы говорится: "Если они спят у вашей головы, то они думают, что вы их мама, и они готовы к тому, чтобы за ними ухаживали. Если они спят на вас, они думают, что вы их собственность... если они спят между ваших ног, они думают, что вы их человек-обогреватель".

Кошки, которые спят под кроватью, "немного неуверенны", и доверие между вами еще нужно выстроить.

Кошки, спящие у входной двери или окна, охраняют семью от незваных гостей.

Ветеринар Барри Моррсон подтвердил, что если ваша кошка спит у вас на груди, это потому, что она "хочет быть рядом" с вами.

Кошки могут даже чувствовать успокоение от звука вашего сердцебиения и ритмичного движения вашего дыхания, добавил Моррсон.

Те кошки, которые любят спать у вас на голове, считают ваши волосы "мягкой подушкой".

Когда ваша кошка спит рядом с вами в кровати, это "означает, что ваша кошка доверяет вам", она привязана к вам, "но ей нужно немного больше места".

Кошки, которые спят около кровати, у ваших ног, могут делать это, чтобы быть ближе к вам, но иметь дополнительную безопасность "легкого побега".

Те, кто отдыхает между ваших ног, чувствуют, что это "теплое, безопасное, похожее на гнездо место", где можно поспать.

"Даже в этом случае у вашей кошки все еще есть безопасность легкого пути побега", - добавил Моррсон.

Однако будьте обеспокоены, если ваша кошка начинает спать в своем лотке, это может быть признаком проблем с мочеиспусканием или пищеварением.

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