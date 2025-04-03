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Что думает кошка о своем хозяине – где и как спит пушистик расскажет о многом

Виталий Кирсанов
3 апреля 2025, 16:37
152
Кошки, спящие у входной двери или окна, охраняют семью от незваных гостей.
Где и как спит пушистик расскажет о многом
Где и как спит пушистик расскажет о многом / коллаж: Главред, фото: скриншот с tiktok.com/@ringodanyan

Вы узнаете:

  • Как по позе кошки определить ее отношение к хозяину
  • Что думает ветеринар о спящих кошках

В TikTok набирает популярность вирусный видеоролик, в котором показаны различные позы кошек во сне. Закадровый голос утверждает, что по тому, как и где предпочитают спать пушистики, можно понять отношения между человеком и кошкой. Об этом пишет Daily Express.

"Если кошки спят у ваших ног, они думают, что вы их котенок, и им нужно постоянно вас защищать", - говорится в ролике.

видео дня

В продолжении фразы говорится: "Если они спят у вашей головы, то они думают, что вы их мама, и они готовы к тому, чтобы за ними ухаживали. Если они спят на вас, они думают, что вы их собственность... если они спят между ваших ног, они думают, что вы их человек-обогреватель".

Кошки, которые спят под кроватью, "немного неуверенны", и доверие между вами еще нужно выстроить.

@ringodanyan The meaning behind your cat's favorite sleeping spots? #cute#cat#catsoftiktok♬ original sound - Ringodanyan

Кошки, спящие у входной двери или окна, охраняют семью от незваных гостей.

Ветеринар Барри Моррсон подтвердил, что если ваша кошка спит у вас на груди, это потому, что она "хочет быть рядом" с вами.

Кошки могут даже чувствовать успокоение от звука вашего сердцебиения и ритмичного движения вашего дыхания, добавил Моррсон.

Те кошки, которые любят спать у вас на голове, считают ваши волосы "мягкой подушкой".

Когда ваша кошка спит рядом с вами в кровати, это "означает, что ваша кошка доверяет вам", она привязана к вам, "но ей нужно немного больше места".

Кошки, которые спят около кровати, у ваших ног, могут делать это, чтобы быть ближе к вам, но иметь дополнительную безопасность "легкого побега".

Те, кто отдыхает между ваших ног, чувствуют, что это "теплое, безопасное, похожее на гнездо место", где можно поспать.

"Даже в этом случае у вашей кошки все еще есть безопасность легкого пути побега", - добавил Моррсон.

Однако будьте обеспокоены, если ваша кошка начинает спать в своем лотке, это может быть признаком проблем с мочеиспусканием или пищеварением.

Больше интересных новостей:

Как правильно гладить кота?

Многие кошки любят, когда им гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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