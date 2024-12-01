Не только мурлыканье: как понять, что кот вас по-настоящему любит - признаки

Существует несколько символов кошачьей удовлетворенности и спокойствия в вашем присутствии.

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Как понять, что кот вас любит, как своего хозяина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что можно узнать:

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Распространенным заблуждением является мнение, что кошки - отстраненные и чрезмерно независимые. На самом деле, хотя они и не демонстрируют свои чувства настолько открыто, как собаки, кошки создают прочную эмоциональную связь со своими любимыми людьми и имеют множество способов выразить свою любовь, пишет Главред.

Эксперт портала PetsRadar Кэтрин Уильямс, которая сотрудничает с ветеринарами и тренерами, выделила несколько характерных проявлений кошачьей привязанности:

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Вылизывание . Кошки вылизывают тех, кого считают частью своего "племени", поэтому если они вылизывают вас, это знак большого доверия.

. Кошки вылизывают тех, кого считают частью своего "племени", поэтому если они вылизывают вас, это знак большого доверия. Сон на ваших коленях или рядом с вами. Это свидетельствует об их чувстве безопасности.

или рядом с вами. Это свидетельствует об их чувстве безопасности. Встреча у двери и следование за вами . Так они демонстрируют свою заинтересованность и желание быть рядом.

. Так они демонстрируют свою заинтересованность и желание быть рядом. Будит вас ночью . Если кошка ищет вас ночью, это признак привязанности и желания эмоциональной связи.

. Если кошка ищет вас ночью, это признак привязанности и желания эмоциональной связи. Разминание лапками . Это проявление их нежности, которое также помогает им расслабиться.

. Это проявление их нежности, которое также помогает им расслабиться. Мурлыканье . Символ их удовлетворенности и спокойствия в вашем присутствии.

. Символ их удовлетворенности и спокойствия в вашем присутствии. Медленное моргание . Это своеобразный "кошачий поцелуй", который показывает их доверие.

. Это своеобразный "кошачий поцелуй", который показывает их доверие. Мяуканье . Кошки используют мяуканье, чтобы общаться с любимыми людьми, выражая свою симпатию или привлекая внимание.

. Кошки используют мяуканье, чтобы общаться с любимыми людьми, выражая свою симпатию или привлекая внимание. Разрешение на прикосновения . Кошки очень избирательны в отношении того, кому позволяют себя гладить.

. Кошки очень избирательны в отношении того, кому позволяют себя гладить. Бодание головой . Это способ маркировки человека как "своего" с помощью пахучих желез.

. Это способ маркировки человека как "своего" с помощью пахучих желез. Избегание агрессии . То, что кошка не кусает вас серьезно, свидетельствует о ее спокойствии и доверии.

. То, что кошка не кусает вас серьезно, свидетельствует о ее спокойствии и доверии. Нежные укусы . Легкие укусы могут быть способом пригласить к игре или привлечь ваше внимание.

. Легкие укусы могут быть способом пригласить к игре или привлечь ваше внимание. Демонстрация живота . Кошки показывают живот только тем, кому доверяют, поскольку это уязвимое место.

. Кошки показывают живот только тем, кому доверяют, поскольку это уязвимое место. Эмоциональная поддержка . Ваша кошка может интуитивно прийти к вам в сложный момент, чтобы поддержать.

. Ваша кошка может интуитивно прийти к вам в сложный момент, чтобы поддержать. Хвост в форме вопросительного знака . Это знак счастья и привязанности к вам.

. Это знак счастья и привязанности к вам. Переворачивание на спину . Так кошка сигнализирует о своем доверии или приглашает к игре.

. Так кошка сигнализирует о своем доверии или приглашает к игре. Разрешение на расчесывание. Это своеобразный жест признания вас частью их "семейного круга".

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Все эти проявления подтверждают, что кошки по-своему способны выражать нежность и привязанность к тем, кого считают важными.

Кстати, также эксперты поделились легким решением, что сделать, чтобы кот не лез на елку. Существует определенный запах, которым можно обработать дерево, чтобы отбить желание кота к нему приближаться.

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Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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