Почему над Тибетом отказывается летать авиация: ответ удивит многих

Что можно узнать:
- Почему самолеты избегают полетов над Тибетом
- Как можно передвигаться по Тибету, кроме самолетов
Если проследить траектории полета самолетов, можно заметить, что они не всегда следуют кратчайшими маршрутами. Иногда пилоты избегают определенных зон, и одной из таких является Тибет. Причины этого объясняет издание Главред, ссылаясь на IFL Science.
Тибет расположен в Центральной Азии и охватывает Тибетское нагорье, средняя высота которого составляет 4000 метров над уровнем моря. Здесь находится самая высокая точка планеты - гора Эверест (8848,43 метра). Из-за географических особенностей региона полеты над Тибетом имеют свои трудности.
Интересно, что в 2000-х годах в Тибете проложили новый участок железной дороги между городами Голмуд и Лхаса, которая проходит на высотах более 4000 метров. В пассажирских вагонах предусмотрена подача кислорода для комфортного пребывания на таких высотах.
Основные причины, почему самолеты избегают Тибета:
- Турбулентность. Горные хребты создают сильную турбулентность в воздухе, что опасно для авиаперелетов. Турбулентность может приводить к значительным колебаниям самолета и даже риску потери высоты.
- Проблема снижения высоты. В случае аварийного снижения давления в кабине пилотам необходимо быстро опуститься до 3000 метров, где воздух пригоден для дыхания. Над Тибетом из-за высоты гор это сделать почти невозможно без риска столкновения с местным рельефом.
- Отсутствие зон для аварийной посадки. На территории Тибета практически нет мест, где можно совершить экстренную посадку.
Несмотря на это, воздушное пространство над регионом не закрыто, и полеты там не запрещены. Однако авиакомпании предпочитают избегать маршрута над Тибетским нагорьем из-за его сложных условий.
Напомним, что недавно стюардесса удивила ответом, какие вещи "ни за что нельзя делать в самолёте". По её словам, в некоторых наших привычках мы серьёзно ошибаемся.
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Где безопаснее брать места в самолете?
Самые тихие и спокойные места — те, которые расположены спереди. Больше всего места для ног возле сидений, расположенных у аварийных выходов и в первом ряду возле перегородки. Если ты планируешь спать во время перелета, то лучше всего выбрать место возле иллюминатора.
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