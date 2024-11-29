Почему над Тибетом отказывается летать авиация: ответ удивит многих

Из-за географических особенностей региона полеты над Тибетом имеют свои трудности.

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Почему над Тибетом не летает авиация / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему самолеты избегают полетов над Тибетом

Как можно передвигаться по Тибету, кроме самолетов

Если проследить траектории полета самолетов, можно заметить, что они не всегда следуют кратчайшими маршрутами. Иногда пилоты избегают определенных зон, и одной из таких является Тибет. Причины этого объясняет издание Главред, ссылаясь на IFL Science.

Тибет расположен в Центральной Азии и охватывает Тибетское нагорье, средняя высота которого составляет 4000 метров над уровнем моря. Здесь находится самая высокая точка планеты - гора Эверест (8848,43 метра). Из-за географических особенностей региона полеты над Тибетом имеют свои трудности.

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Интересно, что в 2000-х годах в Тибете проложили новый участок железной дороги между городами Голмуд и Лхаса, которая проходит на высотах более 4000 метров. В пассажирских вагонах предусмотрена подача кислорода для комфортного пребывания на таких высотах.

Основные причины, почему самолеты избегают Тибета:

Турбулентность . Горные хребты создают сильную турбулентность в воздухе, что опасно для авиаперелетов. Турбулентность может приводить к значительным колебаниям самолета и даже риску потери высоты.

. Горные хребты создают сильную турбулентность в воздухе, что опасно для авиаперелетов. Турбулентность может приводить к значительным колебаниям самолета и даже риску потери высоты. Проблема снижения высоты . В случае аварийного снижения давления в кабине пилотам необходимо быстро опуститься до 3000 метров, где воздух пригоден для дыхания. Над Тибетом из-за высоты гор это сделать почти невозможно без риска столкновения с местным рельефом.

. В случае аварийного снижения давления в кабине пилотам необходимо быстро опуститься до 3000 метров, где воздух пригоден для дыхания. Над Тибетом из-за высоты гор это сделать почти невозможно без риска столкновения с местным рельефом. Отсутствие зон для аварийной посадки. На территории Тибета практически нет мест, где можно совершить экстренную посадку.

Несмотря на это, воздушное пространство над регионом не закрыто, и полеты там не запрещены. Однако авиакомпании предпочитают избегать маршрута над Тибетским нагорьем из-за его сложных условий.

Напомним, что недавно стюардесса удивила ответом, какие вещи "ни за что нельзя делать в самолёте". По её словам, в некоторых наших привычках мы серьёзно ошибаемся.

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Где безопаснее брать места в самолете? Самые тихие и спокойные места — те, которые расположены спереди. Больше всего места для ног возле сидений, расположенных у аварийных выходов и в первом ряду возле перегородки. Если ты планируешь спать во время перелета, то лучше всего выбрать место возле иллюминатора.

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