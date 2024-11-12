Какие вещи "ни за что нельзя делать в самолете": стюардесса удивила ответом

Коротко о самом главном:
- В чем мы ошибаемся во время путешествий самолетом
- Почему не стоит прислоняться к иллюминатору
Даже опытные путешественники могут допускать ошибки во время полетов, что может негативно повлиять на их здоровье.
Опытная немецкая стюардесса под ником Mrs Miva, которая работает в авиакомпании TUI, в TikTok поделилась тремя вещами. Их категорически не стоит делать в самолете, объясняет Главред.
Во время полета стоит избегать таких действий:
- Использование спреев и лаков для волос. Стюардесса предупреждает, что распыление дезодорантов или лаков для волос в туалетной комнате может активировать датчики дыма, что способно вызвать серьезные неприятности для всех пассажиров на борту.
- Прикасаться головой к иллюминатору. По словам Mrs Miva, окна самолета почти не дезинфицируют должным образом, поэтому на них остаются многочисленные микробы от других пассажиров.
- Посещать туалет босиком или в носках. Во время долгого перелета некоторые пассажиры снимают обувь и ходят без нее. Но бортпроводница предупреждает: жидкость на полу в туалете далеко не всегда является чистой водой.
Кстати, если вы уже соскучились по полетам, то недавно стало известно, когда откроют аэропорты в Украине. Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.
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Где безопаснее брать места в самолете?
Самые тихие и спокойные места - те, которые расположены спереди. Больше всего места для ног у сидений, расположенных возле аварийных выходов и в первом ряду возле перегородки. Если ты планируешь спать во время перелета, то лучше всего выбрать место возле иллюминатора.
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