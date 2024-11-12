Какие вещи "ни за что нельзя делать в самолете": стюардесса удивила ответом

Путешествуя самолетом, мы часто не задумываемся, что в некоторых наших привычках серьезно ошибаемся.

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Эксперт объяснила, что нельзя делать в самолете / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о самом главном:

В чем мы ошибаемся во время путешествий самолетом

Почему не стоит прислоняться к иллюминатору

Даже опытные путешественники могут допускать ошибки во время полетов, что может негативно повлиять на их здоровье.

Опытная немецкая стюардесса под ником Mrs Miva, которая работает в авиакомпании TUI, в TikTok поделилась тремя вещами. Их категорически не стоит делать в самолете, объясняет Главред.

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Во время полета стоит избегать таких действий:

Использование спреев и лаков для волос. Стюардесса предупреждает, что распыление дезодорантов или лаков для волос в туалетной комнате может активировать датчики дыма, что способно вызвать серьезные неприятности для всех пассажиров на борту. Прикасаться головой к иллюминатору. По словам Mrs Miva, окна самолета почти не дезинфицируют должным образом, поэтому на них остаются многочисленные микробы от других пассажиров. Посещать туалет босиком или в носках. Во время долгого перелета некоторые пассажиры снимают обувь и ходят без нее. Но бортпроводница предупреждает: жидкость на полу в туалете далеко не всегда является чистой водой.

Кстати, если вы уже соскучились по полетам, то недавно стало известно, когда откроют аэропорты в Украине. Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

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