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Зачем кладут лавровый лист рядом с мукой и крупами: отпугивает ли он моль

Марина Иваненко
25 октября 2026, 17:18
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Лавровый лист используют в качестве народного средства от моли. Узнайте, как защитить крупы, муку и другие продукты от кухонных вредителей.
Как защитить запасы от пищевых вредителей
Как защитить запасы от пищевых вредителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Отпугивает ли лавровый лист пищевую моль
  • Как правильно хранить крупы и муку
  • Что делать, если на кухне завелась моль

Появление пищевой моли в кухонном шкафу может испортить запасы муки, круп, макарон и других сыпучих продуктов. Чтобы снизить риск появления вредителей, важно правильно хранить продукты и регулярно проверять кухонные полки. Некоторые хозяйки дополнительно используют лавровый лист, рассчитывая на его характерный аромат. Главред расскажет подробнее.

Как отмечается на сайте Kertészkedj.hu, лавровый лист традиционно использовали для защиты домашних запасов от насекомых. Его клали в шкафы, кладовые и емкости для хранения продуктов. Считается, что интенсивный аромат пряностей может отпугивать некоторых вредителей. Однако надежных доказательств того, что обычные сушеные лавровые листья эффективно защищают пищевые запасы от моли в домашних условиях, недостаточно.

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Поэтому этот народный метод не стоит считать полноценной защитой. Если пищевая моль уже появилась на кухне, прежде всего нужно найти источник заражения, проверить продукты и тщательно убрать места их хранения.

Почему лавровый лист используют против моли

Секрет характерного запаха лаврового листа заключается в его эфирном масле. Оно содержит летучие ароматические соединения, в частности 1,8-цинеол (эвкалиптол), линалоол и другие терпены. Именно они придают пряности узнаваемый аромат.

Некоторые компоненты эфирных масел исследуют на предмет их репеллентного действия в отношении насекомых. Однако результаты таких исследований не означают, что несколько сушеных листочков в кухонном шкафу обеспечат надежную защиту от пищевой моли. Эффективность зависит от вида насекомых, концентрации ароматических веществ и условий использования.

Лавровый лист можно использовать как дополнительное народное средство, если вам нравится его запах. В то же время не следует полагаться только на него: гораздо важнее хранить продукты в герметичных контейнерах и своевременно выявлять зараженные запасы.

Видео о том, как избавиться от пищевой моли, можно посмотреть здесь:

Как защитить запасы на кухне

Храните продукты в герметичных контейнерах

Муку, рис, макароны, крупы, орехи и бобовые лучше пересыпать в чистые герметично закрытые стеклянные или прочные пластиковые контейнеры. Тонкие пакеты и картонные коробки не всегда могут стать надежной преградой для вредителей.

После покупки продуктов стоит осмотреть упаковку, обращая внимание на паутину, личинок, мелких насекомых или необычные комочки. Если есть подозрение на заражение, продукт лучше изолировать от других запасов.

Размещайте лавровые листья на полках

Несколько сухих лавровых листиков можно положить в небольшой чистый мешочек и разместить на полке кухонного шкафа. Такое использование не требует сложной подготовки, однако не гарантирует, что моль не появится или не будет откладывать яйца в продуктах.

Не стоит класть листья непосредственно в муку или крупы, если они могут загрязнять продукты. Лучше всего хранить запасы в закрытых емкостях, а ароматические средства использовать только в качестве дополнения к основным мерам профилактики.

Где пригодится лавровый лист
Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Периодически проверяйте запасы

Регулярно осматривайте крупы, муку, сухофрукты, орехи, специи и корм для домашних животных, если он хранится на кухне. Пищевая моль может попасть в дом вместе с зараженным товаром, поэтому даже чистый шкаф не гарантирует полного отсутствия риска.

Если обнаружены личинки, паутина или взрослые бабочки, нужно найти зараженные продукты, поместить их в пакет и выбросить. После этого следует опустошить шкаф, тщательно пропылесосить щели и углы, а полки вымыть и высушить перед возвращением запасов.

Поможет ли лавровый лист в гардеробе

Лавровые листья иногда используют и как народное средство против платяной моли. Для этого несколько сухих листочков кладут в тканевый мешочек и помещают в шкафу рядом с шерстяными вещами. Однако надёжных доказательств того, что такой способ защищает одежду от моли, также недостаточно.

Чтобы снизить риск повреждения одежды, следует регулярно наводить порядок в гардеробе, стирать или чистить вещи в соответствии с рекомендациями на этикетке и хранить сезонную одежду в плотно закрытых чехлах. Особое внимание следует уделять шерстяным и меховым изделиям, которые могут привлекать платяную моль.

Измельчение лавровых листьев усиливает выделение ароматических веществ, но не гарантирует защиту от насекомых. Поэтому ароматические мешочки можно использовать лишь в качестве дополнительной меры, а не замены надлежащего ухода за одеждой и шкафами.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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