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Могилевская нацелилась на участницу MONATIKа: какой подарок она ей вручила

Алена Кюпели
26 октября 2026, 12:01
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Премьера 14-го сезона "Голоса страны" состоялась 25 октября.
Наталья Могилевская выбрала себе участницу
Наталья Могилевская выбрала себе участницу / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

  • На кого нацелилась Могилевская
  • Что ответила участница

Наталья Могилевская присмотрела перспективную вокалистку на новом сезоне шоу "Голос страны" и дала понять, что ещё поборется за неё. Певица даже подарила девушке символ своей команды, хотя та уже выбрала другого тренера. Теперь артистка не скрывает: у неё есть план, как переманить участницу на свою сторону.

Как пишет 1+1, премьера 14-го сезона "Голоса страны" состоялась 25 октября. Одной из участниц первого выпуска стала 19-летняя Кира Лескова. Девушка учится на экономиста, а до этого успела попробовать себя в нескольких профессиях. Однако главным увлечением Киры остаются музыка и вокал.

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Для слепых прослушиваний она выбрала композицию Златы Огневич "Зажги огонь". Выступление привлекло внимание MONATIK - именно он нажал красную кнопку и пригласил девушку в свою команду.

Но Кира заинтересовала и Наталью Могилевскую. Певица вышла к участнице на сцену, дала ей несколько вокальных советов и продемонстрировала музыкальный приём. В результате обычное знакомство превратилось в шуточное соревнование между тренерами.

Артём Пивоваров обратил внимание на происходящее и пошутил, что Могилевская уже пытается переманить вокалистку у коллеги.

Сама певица не стала отрицать, что рассматривает Киру как перспективную артистку. Она напомнила о специальной кнопке "Кража", которая позволяет тренерам на следующих этапах шоу забирать участников из команд друг друга.

"Зачем я буду её красть сейчас? У меня есть кнопочка "Кража". Это инвестиция в будущее", - объяснила Могилевская.

В качестве символического подарка артистка вручила Кире брошь в виде солнца. Такие украшения связаны с командой певицы. Пивоваров тут же подхватил шутку и предупредил девушку, что подарок может стать своеобразным "трекером", с помощью которого Могилевская будет следить за её успехами и ждать подходящего момента.

Позже певица ещё больше подогрела интригу, заявив: "Я тебя украду!"

Что ответила Кира Лескова

Для самой участницы выступление стало настоящим эмоциональным испытанием. Девушка призналась, что до последних секунд не была уверена, повернётся ли кто-нибудь из тренеров. Поэтому решение MONATIK стало для неё приятной неожиданностью.

Кира отметила, что ей хочется развиваться в музыке, находить собственное звучание и делиться с публикой положительными эмоциями. Она надеется, что участие в проекте поможет ей приблизиться к этой цели.

Пока девушка остаётся в команде MONATIK, однако Могилевская уже дала понять, что не намерена упускать возможность поработать с ней. В следующих выпусках станет понятно, воспользуется ли певица кнопкой "Кража" и сможет ли убедить Киру перейти к ней.

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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