Как очистить пластиковый подоконник от плесени и желтизны — эффективный лайфхак

Блогер показал, как очистить пластиковое подоконник от плесени и желтизны в домашних условиях.

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Лучшее домашнее средство от плесени на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить пасту для очистки подоконника

Как удалить плесень и желтые пятна с пластиковой поверхности

Чем продезинфицировать подоконник после мытья

Плесень, желтые пятна и застарелая грязь часто портят вид пластикового подоконника. Особенно часто такие загрязнения появляются на подоконниках в холодных помещениях с недостаточным отоплением.

Но Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал, как очистить подоконник с помощью доступных бытовых средств.

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Как удалить плесень и желтизну с пластикового подоконника

Перед очисткой стоит обратить внимание на места, где чаще всего скапливаются загрязнения. Это стыки между подоконником и рамой, углы и резиновые прокладки. Именно там могут оставаться тёмные следы плесени, которые сложно удалить обычной тряпкой.

Проблема может возникать из-за недостаточного отопления комнаты. В таких условиях важно не только очистить пластиковую поверхность, но и выяснить причину появления плесени, ведь без устранения избыточной влаги она может появиться снова.

Для очистки подоконника автор предлагает использовать доступные ингредиенты вместо дорогих специализированных средств.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Для первого этапа очистки понадобятся пищевая сода, обычное средство для мытья посуды и холодная вода. Из этих ингредиентов нужно приготовить пасту, которую можно нанести на загрязнённые участки пластикового подоконника и оконной рамы.

Три столовые ложки соды нужно насыпать в небольшую миску, добавить одну чайную ложку моющего средства, а затем постепенно вливать воду, чтобы получить пастообразную консистенцию.

После приготовления пасты её нужно нанести на загрязнённые участки подоконника и оконной рамы. Особое внимание стоит уделить местам возле стыков, углам и участкам с видимыми тёмными пятнами.

Далее необходимо распылить на поверхность уксус или раствор уксусной кислоты, благодаря чему загрязнения начнут отходить от пластика.

Смесь должна оставаться на поверхности примерно 5–7 минут.

"Прошло 7 минут, грязь стекает, но в углах ещё остаётся. Поэтому давайте возьмём щёточку и пройдёмся ею по таким местам", - отметил блогер.

Как продезинфицировать подоконник после очистки

Второй этап очистки предусматривает дополнительную обработку оконной рамы и подоконника. Для этого блогер использовал медицинский спирт и мицеллярную воду.

Автор смешал одну столовую ложку медицинского спирта примерно с 20 мл мицеллярной воды, после чего нанёс смесь на поверхность с помощью распылителя.

Смотрите видео о том, как отмыть пластиковый подоконник:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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