Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

Дарья Пшеничник
26 октября 2026, 05:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Поверхностно-активные вещества препятствуют оседанию влаги на стекле, но полностью заменить обдув салона этот метод не способен.
Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина
Средство для мытья посуды против запотевания стекол в автомобиле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как средство для мытья посуды спасает автомобиль от запотевания
  • Как правильно нанести его на лобовое стекло
  • Какие настройки салона помогут быстрее высушить стекла

видео дня

Водителям советуют наносить тонкий слой средства для мытья посуды на внутреннюю сторону автомобильного стекла, чтобы оно не запотевало осенью. Совет становится особенно актуальным на фоне похолодания и прогноза ночных заморозков, сообщает Express.

По словам экспертов, секрет метода заключается в поверхностно-активных веществах (сурфактантах), которые снижают поверхностное натяжение стекла. Из-за этого теплому влажному воздуху из салона сложнее превращаться в капли, поэтому влага либо остается в воздухе, либо легко вытирается.

Метод не требует значительных затрат, однако эффект временный, поэтому обработку придется регулярно повторять.

В экологической клининговой компании Homethings, которая публикует советы по уходу за запотевающими окнами, отмечают, что процедура занимает считанные минуты и при этом защищает от вредных последствий сырости.

"Нанеся небольшую каплю средства для мытья посуды и втерев её сухой тряпкой в окно, склонное к запотеванию, можно полностью избавиться от проблемы. Средство для мытья посуды образует барьер на поверхности окон, не давая воде прилипать. Таким образом, всего за несколько минут можно покончить с сыростью, плесенью и грибком, которые могут вызывать появление влаги на окнах", - отмечают в компании.

Как правильно обработать стекло

Интернет-магазин автозапчастей MicksGarage подробно описал технику нанесения. Главная задача - достичь баланса между тонкой защитной пленкой на стекле и чистой поверхностью без разводов.

"Возьмите одну влажную тряпку для посуды, выжмите на неё хорошую каплю средства для мытья посуды, нанесите круговыми движениями на всю внутреннюю поверхность стекла, затем возьмите другую чистую сухую тряпку и аккуратно вытрите. Идея заключается в том, чтобы оставить немного средства на стекле, но при этом получить сухой результат без разводов", - советуют в MicksGarage.

В качестве альтернативы в магазине упоминают пену для бритья, которая, по их данным, действует не хуже. В то же время специалисты предупреждают: такая обработка существенно уменьшает количество конденсата, но не устраняет его полностью, поэтому без системы обдува стекол всё равно не обойтись.

Оптимальная комбинация, по версии MicksGarage, такова: обогрев на максимум, включенный кондиционер, выключенная рециркуляция воздуха и слегка приоткрытые окна. Кроме того, эксперты советуют класть в салон пакетики с силикагелем, которые впитывают избыточную влагу.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Почему стекла будут запотевать чаще

Конденсат образуется, когда тёплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодной поверхностью стекла и, охлаждаясь, оседает каплями в виде тумана или дымки. Чаще всего это происходит ночью, когда температура на улице падает, а в периоды похолодания явление становится более заметным.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office прогнозирует переменчивую погоду с резкими перепадами от тёплых дней к прохладным, причём снижение температуры должно затянуться на следующую неделю. Поэтому водителям стоит готовиться к утрам с влажными и запотевшими стеклами.

"Прояснение неба в субботу вечером - благодаря временному гребню высокого давления - принесет более прохладные условия ночью с возможностью заморозков в наиболее подверженных этому местах на севере Великобритании", - отметил главный синоптик Met Office Энди Пейдж.

Смотрите видео о том, как бороться с запотеванием стекол в автомобиле:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

07:12Мир
В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

06:24Украина
Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

23:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Китайский гороскоп на завтра, 26 октября: Лошадям - важный шаг, Кроликам - принципы

Китайский гороскоп на завтра, 26 октября: Лошадям - важный шаг, Кроликам - принципы

Последние новости

07:48

Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешек

07:12

Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

06:24

В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

05:31

Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

04:27

Гороскоп на завтра, 27 октября: Овнам — позитив, Водолеям — прибыль

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
03:57

Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит

02:18

Секрет хрустящих свиных отбивных: чем заменить муку и панировочные сухари

25 октября, воскресенье
23:17

Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

22:03

Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает

Реклама
21:56

Шанс на свою игру: Тышкевич о том, как Украине изменить формат переговоровмнение

21:55

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

21:12

"Все военачальники рады": Зеленский заявил о прорывных договоренностях с США

21:03

Украина не согласится на нейтралитет, но готова к перемирию - заявление Зеленского

21:02

Беременная Тышкевич показала романтику в лесу и рассказала о трудностях

20:29

Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями

20:27

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

20:01

Украинцы временно останутся без света: какие ограничения введут 26 октября

19:49

Как день недели, в который родился ребенок, влияет на его характер

19:23

Первые морозы ударят уже в ноябре: какой будет погода до конца осени

19:19

Камалия показалась на романтичном фото со своим мужчиной и написала о любви

Реклама
18:58

Как очистить пластиковый подоконник от плесени и желтизны — эффективный лайфхак

18:57

Воск и грязь исчезнут без следа: как легко очистить гранитный памятник

18:22

"Путину нельзя доверять": в США заявили о подготовке нового шага ради мира

18:16

Путин назвал санкции против России "глупостью" и заговорил о друзьях в Европе

18:14

Пыль внутри батарей: как очистить радиаторы за несколько минут

18:02

Сестра Ефросининой показала избитую дочь: внучку Ющенко

17:52

Как дать "вторую жизнь" старым чашкам - во что переделать посуду из сервиза

17:34

Лунный календарь на 26 октября — 1 ноября: дни удачи и опасности

17:18

Зачем кладут лавровый лист рядом с мукой и крупами: отпугивает ли он моль

17:16

Дизельное топливо продолжает дорожать: сможет ли Украина сдержать рост цен

17:12

Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью

16:59

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

16:48

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей: 5 важных секретов

16:33

Сытный ужин за 20 минут: рецепт очень вкусного салата "Печеночный"

16:31

Пеларгония переживет зиму без горшка: как сохранить цветок в бумажном пакете

16:30

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

16:17

Что делать с пустыми грядками осенью: простой способ защитить почву

16:06

Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

15:55

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

15:40

Плесени на швах и герметике не будет: эксперты назвали простую хитростьВидео

Реклама
15:36

Кусты хризантем переживут даже холодную зиму: что нужно сделать осенью

15:35

Зачем в прищепке два отверстия: мало кто использует их правильно

15:31

Путину ищут "эликсир бессмертия" за 18 млрд рублей: Максакова высмеяла планы РФВидео

14:35

Конденсат на окнах исчезнет: эксперты назвали простой способ, который занимает 5 минут

13:41

Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

13:38

Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

13:28

РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США: в Кремле сделали важное заявление

12:41

Гороскоп Таро на завтра 26 октября: Стрельцам - финансовые перемены, Водолею - успех

12:33

В замиокулькаса появиться много новых листьев: что поможет растению пойти в рост

12:18

Не захотел жить в стране: в России покончил с собой рэпер-пропагандист

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять