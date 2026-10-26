Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

Поверхностно-активные вещества препятствуют оседанию влаги на стекле, но полностью заменить обдув салона этот метод не способен.

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Средство для мытья посуды против запотевания стекол в автомобиле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как средство для мытья посуды спасает автомобиль от запотевания

Как правильно нанести его на лобовое стекло

Какие настройки салона помогут быстрее высушить стекла

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Водителям советуют наносить тонкий слой средства для мытья посуды на внутреннюю сторону автомобильного стекла, чтобы оно не запотевало осенью. Совет становится особенно актуальным на фоне похолодания и прогноза ночных заморозков, сообщает Express.

По словам экспертов, секрет метода заключается в поверхностно-активных веществах (сурфактантах), которые снижают поверхностное натяжение стекла. Из-за этого теплому влажному воздуху из салона сложнее превращаться в капли, поэтому влага либо остается в воздухе, либо легко вытирается.

Метод не требует значительных затрат, однако эффект временный, поэтому обработку придется регулярно повторять.

В экологической клининговой компании Homethings, которая публикует советы по уходу за запотевающими окнами, отмечают, что процедура занимает считанные минуты и при этом защищает от вредных последствий сырости.

"Нанеся небольшую каплю средства для мытья посуды и втерев её сухой тряпкой в окно, склонное к запотеванию, можно полностью избавиться от проблемы. Средство для мытья посуды образует барьер на поверхности окон, не давая воде прилипать. Таким образом, всего за несколько минут можно покончить с сыростью, плесенью и грибком, которые могут вызывать появление влаги на окнах", - отмечают в компании.

Как правильно обработать стекло

Интернет-магазин автозапчастей MicksGarage подробно описал технику нанесения. Главная задача - достичь баланса между тонкой защитной пленкой на стекле и чистой поверхностью без разводов.

"Возьмите одну влажную тряпку для посуды, выжмите на неё хорошую каплю средства для мытья посуды, нанесите круговыми движениями на всю внутреннюю поверхность стекла, затем возьмите другую чистую сухую тряпку и аккуратно вытрите. Идея заключается в том, чтобы оставить немного средства на стекле, но при этом получить сухой результат без разводов", - советуют в MicksGarage.

В качестве альтернативы в магазине упоминают пену для бритья, которая, по их данным, действует не хуже. В то же время специалисты предупреждают: такая обработка существенно уменьшает количество конденсата, но не устраняет его полностью, поэтому без системы обдува стекол всё равно не обойтись.

Оптимальная комбинация, по версии MicksGarage, такова: обогрев на максимум, включенный кондиционер, выключенная рециркуляция воздуха и слегка приоткрытые окна. Кроме того, эксперты советуют класть в салон пакетики с силикагелем, которые впитывают избыточную влагу.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Почему стекла будут запотевать чаще

Конденсат образуется, когда тёплый воздух внутри автомобиля соприкасается с холодной поверхностью стекла и, охлаждаясь, оседает каплями в виде тумана или дымки. Чаще всего это происходит ночью, когда температура на улице падает, а в периоды похолодания явление становится более заметным.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office прогнозирует переменчивую погоду с резкими перепадами от тёплых дней к прохладным, причём снижение температуры должно затянуться на следующую неделю. Поэтому водителям стоит готовиться к утрам с влажными и запотевшими стеклами.

"Прояснение неба в субботу вечером - благодаря временному гребню высокого давления - принесет более прохладные условия ночью с возможностью заморозков в наиболее подверженных этому местах на севере Великобритании", - отметил главный синоптик Met Office Энди Пейдж.

Смотрите видео о том, как бороться с запотеванием стекол в автомобиле:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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