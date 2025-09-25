Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсата

Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как предотвратить запотевание стекол / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как убрать конденсат с авто

Чем можно обработать окна от запотевания

С приходом осени погода становится более дождливой и прохладной. Из-за этого водители начинают сталкиваться с распространенной проблемой - запотевание лобового стекла автомобиля.

Главред решил разобраться, как предотвратить запотевание стекол в авто.

Что нанести на стекло, чтобы оно не потело

Эксперты по мойке автомобилей призывают людей воспользоваться средством для мытья посуды, чтобы натирать лобовое стекло и предотвратить его обледенение или запотевание, пишет express.co.uk.

Отмечается, что средство создает защитную пленку, которая предотвращает образование конденсата.

Все что нужно сделать - нанести средство для мытья посуды на внутреннюю сторону лобового стекла.

Конденсат на окнах / Инфографика: Главред

Чем можно убрать конденсат с окон в авто

Автор канала АвтоТема в своем видео на YouTube говорит, что водители также могут нанести пенку для бритья на внутреннюю сторону окон в автомобиле.

Он отмечает, что данный метод хорошо работает, а эффект держится несколько дней, после чего процедуру нужно повторить.

Однако, данное средство не стоит использовать для лобового стекла, ведь на нем могут появиться блики.

Как бороться с запотеванием окон в автомобиле - видео:

