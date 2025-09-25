Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсата

Вы узнаете:
- Как убрать конденсат с авто
- Чем можно обработать окна от запотевания
С приходом осени погода становится более дождливой и прохладной. Из-за этого водители начинают сталкиваться с распространенной проблемой - запотевание лобового стекла автомобиля.
Главред решил разобраться, как предотвратить запотевание стекол в авто.
Что нанести на стекло, чтобы оно не потело
Эксперты по мойке автомобилей призывают людей воспользоваться средством для мытья посуды, чтобы натирать лобовое стекло и предотвратить его обледенение или запотевание, пишет express.co.uk.
Отмечается, что средство создает защитную пленку, которая предотвращает образование конденсата.
Все что нужно сделать - нанести средство для мытья посуды на внутреннюю сторону лобового стекла.
Чем можно убрать конденсат с окон в авто
Автор канала АвтоТема в своем видео на YouTube говорит, что водители также могут нанести пенку для бритья на внутреннюю сторону окон в автомобиле.
Он отмечает, что данный метод хорошо работает, а эффект держится несколько дней, после чего процедуру нужно повторить.
Однако, данное средство не стоит использовать для лобового стекла, ведь на нем могут появиться блики.
Как бороться с запотеванием окон в автомобиле - видео:
Читайте также:
- Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дороге
- Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логику
- "Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак
Об источнике: канал Авто Тема на YouTube
YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред