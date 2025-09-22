Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логику

Задачи по ПДД не только полезны, но и интересны.

Интересный тест на знание ПДД / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Нарушает ли правила водитель синего авто

Какой сигнал поворота нужно включать

Даже опытные водители в некоторых ситуациях могут забывать, как правильно выполнять тот или иной маневр. В таких случаях стоит проходить задачи по ПДД, чтобы освежить знания.

Автор канала За!Правилами на YouTube поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: какой сигнал поворота нужно включать в этой ситуации?

Задача ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Только правый сигнал. Только левый сигнал. Разрешается как правый, так и левый. Включать поворотник не нужно.

Объяснение задачи

Автор видео говорит, что на картинке изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Оба автомобиля поворачивают направо. Задача - выяснить, какой сигнал поворота нужно включать.

Сначала он предлагает выяснить, не нарушает ли правила водитель синего автомобиля, поворачивая направо с левой полосы.

"Мы знаем, что перед поворотом или разворотом нужно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части, но исключением является въезд на круговой перекресток или когда движение на перекрестке возможно только в одном направлении. И это именно наш случай, поскольку перед перекрестком мы видим знак "Движение направо", который разрешает движение только в этом одном указанном направлении. Получается, что поворачивая направо с левой полосы, конкретно в этой ситуации, водитель синего автомобиля правил не нарушает", - говорится в видео.

По его словам, поскольку движение на перекрестке возможно только в одном направлении, то некоторые могут подумать, что сигнал поворота включать не нужно.

"Также я лично знаю людей, которые в таких случаях включают левый поворот, аргументируя это тем, что они, так сказать, вливаются в поток. Но на самом деле здесь не должно быть несколько мыслей, ведь все очень просто. В правилах, а именно в пункте 9.2, четко сказано, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом или разворотом", - добавил мужчина.

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что здесь самый обычный поворот направо, а значит, надо включить указатель поворота соответствующего направления. То есть правый сигнал поворота.

Правильный вариант ответа - 1.

Интересная задача по ПДД - видео:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами" YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

