Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоваться

Вы узнаете:
- Какую дополнительную функцию имеют подголовники современных автомобилей
- Как можно использовать подголовник в чрезвычайной ситуации
- Почему некоторые модели подголовников выступают вперед
Подголовники являются важным элементом безопасности в авто. Они не только защищают от травм при столкновении, но и могут стать настоящим "спасательным инструментом" в чрезвычайных ситуациях, когда важна каждая минута.
Водители в Великобритании поделились малоизвестным, но чрезвычайно полезным лайфхаком, связанным с подголовниками автомобилей. Эксперты из канала TikTok Capturing Cars заявили, что подголовники бензиновых, дизельных и электрических автомобилей имеют дополнительную функцию, о которой большинство водителей даже не подозревает.
Как использовать подголовник в авто
Многие участники дорожного движения не знают, что подголовники автомобиля можно полностью снять, а металлические шипы на их концах могут стать настоящим спасением. В критической ситуации, например, если автомобиль попал в воду или загорелся, эти металлические стержни можно использовать, чтобы разбить окно или лобовое стекло. TikTok-видео с этим советом быстро набрало популярность, собрав сотни реакций от водителей, которые признали лайфхак чрезвычайно полезным.
"Если ваш автомобиль застрянет после столкновения, или утонет, вы можете применить металлические стержни подголовника, чтобы разбить окно. Они также могут служить рычагом для открытия дверей или фиксации окон в открытом положении", - отметил эксперт.
Специалист добавил, что острый конец металлических шипов значительно эффективнее, чем попытка разбить стекло ногой или другими подручными средствами: "Сила давления, которая концентрируется на небольшом участке, позволяет легко разбить окно".
Смотрите видео о том, как еще можно использовать подголовники:
@capturing_cars The hidden safety feature of your car headrest #automotive#safety#carhacks#driving#lifesaving♬ original sound - Capturing Cars
Для чего нужны подголовники в авто
Подголовники в автомобилях выполняют не только функцию "подставки для головы". Основное их назначение - защита от хлыстовой травмы.
При ударе сзади голова пассажира или водителя может резко откинуться назад и вперед, вызывая сильную травму шеи. Подголовник ограничивает отклонение головы назад и уменьшает риск травмы. Некоторые модели автомобилей имеют подголовники, которые специально выступают вперед, чтобы встретиться с головой пассажира, еще больше снижая опасность.
Таким образом, подголовник автомобиля - это не просто удобство, а многофункциональный элемент безопасности, который может спасти жизнь в критических ситуациях и одновременно защищает от травм шеи во время столкновений. Даже обычный предмет интерьера в автомобиле может стать ключом к выживанию, если знать, как его правильно использовать.
Читайте также:
- Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче
- Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает
- Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке
Об источнике: Capturing Cars
Capturing Cars - это популярный TikTok-канал, посвященный автомобильной тематике. Известен своими видео, демонстрирующими различные аспекты автомобильной культуры, от тест-драйвов до лайфхаков и советов для водителей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред