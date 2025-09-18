Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоваться

Руслана Заклинская
18 сентября 2025, 18:18
41
Лишь единицы пользуются этой функцией авто, хотя она способна спасти жизнь.
Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоваться
Простая деталь в машине спасает жизни / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какую дополнительную функцию имеют подголовники современных автомобилей
  • Как можно использовать подголовник в чрезвычайной ситуации
  • Почему некоторые модели подголовников выступают вперед

Подголовники являются важным элементом безопасности в авто. Они не только защищают от травм при столкновении, но и могут стать настоящим "спасательным инструментом" в чрезвычайных ситуациях, когда важна каждая минута.

Водители в Великобритании поделились малоизвестным, но чрезвычайно полезным лайфхаком, связанным с подголовниками автомобилей. Эксперты из канала TikTok Capturing Cars заявили, что подголовники бензиновых, дизельных и электрических автомобилей имеют дополнительную функцию, о которой большинство водителей даже не подозревает.

видео дня

Как использовать подголовник в авто

Многие участники дорожного движения не знают, что подголовники автомобиля можно полностью снять, а металлические шипы на их концах могут стать настоящим спасением. В критической ситуации, например, если автомобиль попал в воду или загорелся, эти металлические стержни можно использовать, чтобы разбить окно или лобовое стекло. TikTok-видео с этим советом быстро набрало популярность, собрав сотни реакций от водителей, которые признали лайфхак чрезвычайно полезным.

"Если ваш автомобиль застрянет после столкновения, или утонет, вы можете применить металлические стержни подголовника, чтобы разбить окно. Они также могут служить рычагом для открытия дверей или фиксации окон в открытом положении", - отметил эксперт.

Специалист добавил, что острый конец металлических шипов значительно эффективнее, чем попытка разбить стекло ногой или другими подручными средствами: "Сила давления, которая концентрируется на небольшом участке, позволяет легко разбить окно".

Смотрите видео о том, как еще можно использовать подголовники:

Для чего нужны подголовники в авто

Подголовники в автомобилях выполняют не только функцию "подставки для головы". Основное их назначение - защита от хлыстовой травмы.

При ударе сзади голова пассажира или водителя может резко откинуться назад и вперед, вызывая сильную травму шеи. Подголовник ограничивает отклонение головы назад и уменьшает риск травмы. Некоторые модели автомобилей имеют подголовники, которые специально выступают вперед, чтобы встретиться с головой пассажира, еще больше снижая опасность.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Таким образом, подголовник автомобиля - это не просто удобство, а многофункциональный элемент безопасности, который может спасти жизнь в критических ситуациях и одновременно защищает от травм шеи во время столкновений. Даже обычный предмет интерьера в автомобиле может стать ключом к выживанию, если знать, как его правильно использовать.

Читайте также:

Об источнике: Capturing Cars

Capturing Cars - это популярный TikTok-канал, посвященный автомобильной тематике. Известен своими видео, демонстрирующими различные аспекты автомобильной культуры, от тест-драйвов до лайфхаков и советов для водителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто водительское удостоверение автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:25Мир
Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:35Политика
Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

17:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

Реклама
18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

Реклама
16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:30

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

14:33

Курс валют в Украине может резко измениться: к чему готовиться уже с понедельника

14:12

Гороскоп на завтра 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

13:58

В Киеве рыбак вытащил из Днепра сома-гиганта весом 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт легендарной намазки Белочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Реклама
13:35

Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

13:33

Влюблена в Кличко: Ольга Цибульская поделилась признанием

13:24

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

13:12

От Бублика до Кукурузы: стали известны ТОП-13 самых смешных фамилий украинцев

13:10

Жирные пятна легко сотрутся: чем посыпают кухонную плиту опытные хозяйкиВидео

12:55

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

12:45

"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

12:44

Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр

12:22

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

12:03

Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять