За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

Правила дорожного движения иногда обновляются новыми правилами или дорожными знаками. Множество стран делают это для того, чтобы водители чувствовали себя безопаснее и комфортнее на дороге.
Главред решил разобраться, какой новый дорожный знак можно увидеть на дорогах.
Где устанавливают новый дорожный знак
New Mobility пишет, что в Испании ввели новый дорожный знак S-991f. Он обязывает водителей держать минимальную дистанцию 70 метров между автомобилями.
Отмечается, что цель нового правила - уменьшить количество столкновений сзади, которые приводят к трагическим последствиям.
Какие предусмотрены штрафы за нарушение
Известно, что санкции за несоблюдение дистанции составляет от 200 до 500 евро.
Контроль над соблюдением дистанции будет осуществляться автоматически с помощью радаров, измеряющих расстояние между автомобилями.
Какие проблемы возникают из-за нового дорожного знака
Критики отмечают, что сейчас ни один автомобиль не оборудован системой, которая бы показывала точное расстояние до впереди идущего автомобиля в метрах, что делает соблюдение правила практически невозможным.
Они также говорят, что в условиях интенсивного трафика, особенно в пробках, 70-метровая дистанция становится нереалистичной.
Ранее мы также рассказывали, что означает необычный знак со спутником, который заметили на дорогах.
Также вас может заинтересовать материал о правде на заправках. Эксперт развенчал главный миф, в который верят водители.
Об источнике: New Mobility
New Mobility - информационное агентство, которое освещает новые технологии, услуги и законодательство. На сайте можно найти множество новостей из автомобильного мира, которые рассказывают о нововведениях и освещают мнения экспертов по этому поводу.
