За короткую дистанцию между авто будут штрафовать: где заработает нововведение

Водителям стоит следить за новыми дорожными знаками, чтобы не получить штраф.

https://glavred.info/auto/za-korotkuyu-distanciyu-mezhdu-avto-budut-shtrafovat-gde-zarabotaet-novovvedenie-10699121.html Ссылка скопирована

Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Как выглядит новый дорожный знак

Где его устанавливают

Правила дорожного движения иногда обновляются новыми правилами или дорожными знаками. Множество стран делают это для того, чтобы водители чувствовали себя безопаснее и комфортнее на дороге.

Главред решил разобраться, какой новый дорожный знак можно увидеть на дорогах.

видео дня

Где устанавливают новый дорожный знак

New Mobility пишет, что в Испании ввели новый дорожный знак S-991f. Он обязывает водителей держать минимальную дистанцию 70 метров между автомобилями.

Отмечается, что цель нового правила - уменьшить количество столкновений сзади, которые приводят к трагическим последствиям.

Дорожный знак S-991f / фото: скриншот

Какие предусмотрены штрафы за нарушение

Известно, что санкции за несоблюдение дистанции составляет от 200 до 500 евро.

Контроль над соблюдением дистанции будет осуществляться автоматически с помощью радаров, измеряющих расстояние между автомобилями.

Какие проблемы возникают из-за нового дорожного знака

Критики отмечают, что сейчас ни один автомобиль не оборудован системой, которая бы показывала точное расстояние до впереди идущего автомобиля в метрах, что делает соблюдение правила практически невозможным.

Они также говорят, что в условиях интенсивного трафика, особенно в пробках, 70-метровая дистанция становится нереалистичной.

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Ранее мы также рассказывали, что означает необычный знак со спутником, который заметили на дорогах.

Также вас может заинтересовать материал о правде на заправках. Эксперт развенчал главный миф, в который верят водители.

Читайте также:

Об источнике: New Mobility New Mobility - информационное агентство, которое освещает новые технологии, услуги и законодательство. На сайте можно найти множество новостей из автомобильного мира, которые рассказывают о нововведениях и освещают мнения экспертов по этому поводу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред