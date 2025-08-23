Укр
Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водители

Мария Николишин
23 августа 2025, 19:46
45
Некоторые настройки автомобиля могут поразить даже опытных водителей.
Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водители
Как закрыть окна в авто удаленно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие скрытые функции имеет ключ от авто
  • Можно ли удаленно закрыть окна в авто

Современные автомобили имеют большое количество настроек, которые делают поездку более комфортной. Однако, о некоторых скрытых функциях водители даже не догадываются.

Главред решил разобраться, какие скрытые функции имеет дистанционный пульт управления авто.

видео дня

Как можно закрыть окна в авто удаленно

Автор канала Авто Тема на YouTube рассказал, что открывать и закрывать окна в автомобиле можно с помощью дистанционного пульта управления.

По его словам, чтобы быстро закрыть окна нужно просто нажать кнопку запирания на пульте управления и удерживать ее определенное время. Все окна, имеющие электрический привод, поднимутся вверх и закроются. Аналогичное управление происходит и с люком или панорамной крышей (если автомобиль им оснащен).

Можно ли открыть окна в авто ключом

Стоит заметить, что аналогично процесс происходит и в обратном направлении.

Так, если нажать и подержать кнопку отпирания на ключе, то можно не только открыть центральный замок автомобиля, но и также опустить окна.

Лайфхак, как закрыть окна в авто с улицы - видео:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube

YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.

