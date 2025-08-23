Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водители

Вы узнаете:
- Какие скрытые функции имеет ключ от авто
- Можно ли удаленно закрыть окна в авто
Современные автомобили имеют большое количество настроек, которые делают поездку более комфортной. Однако, о некоторых скрытых функциях водители даже не догадываются.
Главред решил разобраться, какие скрытые функции имеет дистанционный пульт управления авто.
Как можно закрыть окна в авто удаленно
Автор канала Авто Тема на YouTube рассказал, что открывать и закрывать окна в автомобиле можно с помощью дистанционного пульта управления.
По его словам, чтобы быстро закрыть окна нужно просто нажать кнопку запирания на пульте управления и удерживать ее определенное время. Все окна, имеющие электрический привод, поднимутся вверх и закроются. Аналогичное управление происходит и с люком или панорамной крышей (если автомобиль им оснащен).
Можно ли открыть окна в авто ключом
Стоит заметить, что аналогично процесс происходит и в обратном направлении.
Так, если нажать и подержать кнопку отпирания на ключе, то можно не только открыть центральный замок автомобиля, но и также опустить окна.
Лайфхак, как закрыть окна в авто с улицы - видео:
