Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водители

Некоторые настройки автомобиля могут поразить даже опытных водителей.

Как закрыть окна в авто удаленно

Современные автомобили имеют большое количество настроек, которые делают поездку более комфортной. Однако, о некоторых скрытых функциях водители даже не догадываются.

Главред решил разобраться, какие скрытые функции имеет дистанционный пульт управления авто.

Как можно закрыть окна в авто удаленно

Автор канала Авто Тема на YouTube рассказал, что открывать и закрывать окна в автомобиле можно с помощью дистанционного пульта управления.

По его словам, чтобы быстро закрыть окна нужно просто нажать кнопку запирания на пульте управления и удерживать ее определенное время. Все окна, имеющие электрический привод, поднимутся вверх и закроются. Аналогичное управление происходит и с люком или панорамной крышей (если автомобиль им оснащен).

Можно ли открыть окна в авто ключом

Стоит заметить, что аналогично процесс происходит и в обратном направлении.

Так, если нажать и подержать кнопку отпирания на ключе, то можно не только открыть центральный замок автомобиля, но и также опустить окна.

