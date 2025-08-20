Вопрос не в красоте: чем особенны зеленые колпачки на шинах в авто

Зеленые колпачки на шинах обычно не имеют ничего общего с эстетикой.

Колпачки на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

О чем говорят зеленые колпачки на шинах

Стоит ли заполнять шины азотом

В современном мире каждый человек хочет выделиться, это касается и автомобилей. Многие водители устанавливают оригинальные номерные знаки, цепляют наклейки, ярко красят транспортное средство, но зеленые колпачки клапанов шин - совсем другая история.

Главред решил разобраться, что означают зеленые колпачки на шине в авто.

Почему на шинах в авто цветные колпачки

SlashGear пишет, что зеленые колпачки на шинах обычно не имеют ничего общего с эстетикой. Они указывают на то, что шины заполнены азотом вместо обычного воздуха.

Почему шины заполняют азотом

Люди решают наполнять свои шины азотом вместо кислорода по разным причинам, в частности для возможности поддерживать правильное давление в шинах в течение длительного периода времени и помочь уменьшить коррозию.

Действительно ли лучше наполнять шины азотом

Как известно, шины изготовлены из резины, поэтому они естественно пористые или покрыты очень крошечными отверстиями. Со временем небольшое количество воздуха может просачиваться через эти поры, что приводит к незначительному снижению давления в шинах.

Однако, молекулы азота больше молекул кислорода, поэтому шины, наполненные азотом, со временем меньше теряют давление. Стоит заметить, что разница в потере давления в шинах в большинстве случаев незаметна для водителей.

Также стоит добавить, что наполнение шин газообразным азотом может уменьшить вероятность развития ржавчины и коррозии на колесах и датчиках системы контроля давления в шинах.

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

