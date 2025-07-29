В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

Обновления правил могут показаться суровыми, но они должны способствовать большей безопасности на дорогах и прозрачности процедуры.

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Что изменилось в автоэкзаменах / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что изменилось в процессе получения прав

Как сдать экзамен на права с первого раза

Когда можно пересдавать экзамен

В современном мире навыки управления автомобилем стали почти обязательными. Это уже далеко не просто удобство, а необходимость. В Украине в последнее время существенно обновили процесс сдачи экзаменов для получения водительских прав, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.

Что нужно знать, чтобы получить водительские права в 2025 году?

1. Теоретическая часть

Теоретический экзамен проходит на украинском языке в формате онлайн-тестирования. Программа автоматически формирует 60 случайных вопросов из утвержденной базы. В каждом вопросе есть только один правильный ответ, хотя вариантов может быть от 2 до 5. На прохождение теста дается 60 минут, время начинает отсчитываться с момента старта экзамена.

видео дня

Экзамен не засчитывается, если:

сделано более 6 ошибок;

участник не успел ответить на все вопросы за выделенное время;

были нарушения - общение, подсказки или использование посторонних материалов.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

2. Практическая часть

После успешной теории предоставляется 6 месяцев, чтобы сдать практический экзамен. С 2025 года внедрено нововведение - видеофиксация прохождения практики. Камеры обязательно должны быть в каждом учебном авто.

Фиксируются действия как инструктора, так и кандидата, а также ситуация на дороге. Это позволит решать спорные вопросы на основе видеодоказательств.

Количество камер зависит от категории:

для легковых авто (категория "B") - не менее четырех;

для грузовиков, автобусов и машин с прицепами - минимум три.

Экзамен на учебной площадке длится до 10 минут, а на улицах - от 25 до 45 минут в зависимости от категории.

3. Когда можно пересдавать экзамен

В случае провала первой попытки экзамена пересдать его можно не ранее чем через 10 дней. После второго провала - через 20 дней. А с третьей попытки и далее - только с интервалом в 30 дней. Это сделано для повышения ответственности и уровня подготовки будущих водителей.

Изменения могут показаться суровыми, но они должны способствовать большей безопасности на дорогах и прозрачности процедуры. Видеофиксация гарантирует защиту тех, кто честно выполняет задания, и делает систему выдачи водительских удостоверений более справедливой.

А для тех, кто готовится получить права, предлагаем интересный тест на ПДД - как развернуться на перекрестке и избежать аварии.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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