В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

Вы узнаете:
- Что изменилось в процессе получения прав
- Как сдать экзамен на права с первого раза
- Когда можно пересдавать экзамен
В современном мире навыки управления автомобилем стали почти обязательными. Это уже далеко не просто удобство, а необходимость. В Украине в последнее время существенно обновили процесс сдачи экзаменов для получения водительских прав, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.
Что нужно знать, чтобы получить водительские права в 2025 году?
1. Теоретическая часть
Теоретический экзамен проходит на украинском языке в формате онлайн-тестирования. Программа автоматически формирует 60 случайных вопросов из утвержденной базы. В каждом вопросе есть только один правильный ответ, хотя вариантов может быть от 2 до 5. На прохождение теста дается 60 минут, время начинает отсчитываться с момента старта экзамена.
Экзамен не засчитывается, если:
- сделано более 6 ошибок;
- участник не успел ответить на все вопросы за выделенное время;
- были нарушения - общение, подсказки или использование посторонних материалов.
2. Практическая часть
После успешной теории предоставляется 6 месяцев, чтобы сдать практический экзамен. С 2025 года внедрено нововведение - видеофиксация прохождения практики. Камеры обязательно должны быть в каждом учебном авто.
Фиксируются действия как инструктора, так и кандидата, а также ситуация на дороге. Это позволит решать спорные вопросы на основе видеодоказательств.
Количество камер зависит от категории:
- для легковых авто (категория "B") - не менее четырех;
- для грузовиков, автобусов и машин с прицепами - минимум три.
- Экзамен на учебной площадке длится до 10 минут, а на улицах - от 25 до 45 минут в зависимости от категории.
3. Когда можно пересдавать экзамен
В случае провала первой попытки экзамена пересдать его можно не ранее чем через 10 дней. После второго провала - через 20 дней. А с третьей попытки и далее - только с интервалом в 30 дней. Это сделано для повышения ответственности и уровня подготовки будущих водителей.
Изменения могут показаться суровыми, но они должны способствовать большей безопасности на дорогах и прозрачности процедуры. Видеофиксация гарантирует защиту тех, кто честно выполняет задания, и делает систему выдачи водительских удостоверений более справедливой.
А для тех, кто готовится получить права, предлагаем интересный тест на ПДД - как развернуться на перекрестке и избежать аварии.
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Об источнике: УНИАН
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