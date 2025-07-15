Самые ненадежные автомобили: автомеханик назвал модели, которые не стоит покупать

Эксперт критикует их за ненадежные V6 двигатели с двойным турбонаддувом и низкое качество сборки, несмотря на высокую цену.

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Механик назвал авто, которые не стоит покупать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что не так с новыми внедорожниками Toyota

Почему новые машины сегодня часто ломаются

Выбирать новый автомобиль - дело непростое. Как оказывается, не все модели достойны доверия, несмотря на яркую рекламу и высокую цену. Об этом предупреждает известный автомеханик Скотти Килмер на своем YouTube-канале, где рассказал, какие новые авто сам бы не купил, пишет Главред со ссылкой на Daily Mail.

Килмер рекомендует избегать новых полноразмерных внедорожников и пикапов Toyota. По его словам, многие из них оснащены двигателями V6 с двумя турбинами, которые имеют тенденцию к поломкам и не отличаются долгим сроком службы.

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Кроме того, он указывает на посредственное качество сборки этих машин, которые, несмотря на недостатки, часто стоят даже дороже аналогов.

Механик советует присмотреться к меньшим гибридным моделям от Toyota. Они надежнее, проще в обслуживании и способны прослужить годами без серьезных неисправностей.

По словам Килмера, стоит воздержаться и от покупки новых моделей Ford, изготовленных в США. Проблема, по его словам, кроется в низких зарплатах работников компании, что, по его мнению, влияет на качество сборки.

В 2025 году именно Ford стал лидером по количеству отозванных авто в США, а также сообщил о серьезных трудностях с поставками запчастей.

Килмер добавляет, что большинство современных автопроизводителей сейчас больше сосредоточены на снижении вредных выбросов и расходе топлива, чем на долговечности машин. К тому же некоторые новые авто могут быть проблемными в плане доступности деталей.

Если нужен пикап, эксперт советует обратить внимание на проверенные временем подержанные модели, в частности:

Toyota Tundra;

Toyota Tacoma;

Nissan Frontier;

Nissan Titan.

Они демонстрируют хорошую надежность и менее подвержены серьезным поломкам.

Также ранее рассказывалось о ТОП-5 самых бюджетных моделей авто из США.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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