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Почему опытные водители получают штрафы: полиция объяснила распространенную ошибку

Руслан Иваненко
14 июля 2025, 00:02
18
Полиция фиксирует сотни нарушений ежедневно, когда водители игнорируют сигнал поворота во время маневрирования.
полиция, штраф
Неправильный или несвоевременный сигнал дезориентирует водителей и увеличивает риск аварийных ситуаций / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему включать поворотник - важно даже если рядом нет авто
  • Какой штраф предусмотрен за игнорирование сигналов поворота
  • Как правильно пользоваться поворотником, чтобы избежать ДТП

Ежедневно на украинских дорогах происходят невидимые, но чрезвычайно опасные ситуации: водители без предупреждения меняют полосу движения или поворачивают, не включая сигнал. Хотя может казаться, что это мелочь, отсутствие предупредительных сигналов часто приводит к серьезным авариям и конфликтам.

Главред решил детально разобраться, почему использование поворотников - это не просто формальность, а ключевой элемент безопасного вождения.

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Патрульная полиция Украины регулярно фиксирует тысячи таких нарушений, что ярко свидетельствует о халатном отношении к безопасности и катастрофической нехватке взаимного уважения на дорогах, информирует UaMotors.

"Правила дорожного движения четко указывают: любой маневр - начало движения, разворот, изменение полосы или поворот - должен сопровождаться включением поворотника. Это не просто совет - это требование, предусмотренное законом."

Согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП, за неиспользование предупредительных сигналов предусмотрен штраф в размере 510 грн. Этот штраф - прямое напоминание, что "мелкое" нарушение может иметь серьезные последствия.

  • В городе поворотник следует включать за 50-100 м до маневра.
  • За городом - за 150-200 м.
  • Сразу после завершения маневра поворотник нужно выключить.

Слишком ранний или поздний сигнал может ввести других участников движения в заблуждение. Также опасно оставлять поворотник включенным после завершения маневра - это дезориентирует других водителей и создает риски для новых инцидентов.

Сигнал поворота - это способ "общения" между водителями, пешеходами, велосипедистами. Игнорируя его, водитель проявляет эгоизм и пренебрегает безопасностью других.

Простой жест - включить поворотник - может спасти жизнь. Это не просто способ избежать штрафа, а элементарное уважение к другим участникам дорожного движения.

Регулярное использование поворотников - это не мелочь, а культура безопасности на дороге. Это умение мыслить не только о себе, но и о других. Главред решил напомнить: одна секунда на включение сигнала - это вклад в общую безопасность на дорогах Украины.

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Об источнике: UaMotors

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