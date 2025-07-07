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Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

Руслан Иваненко
7 июля 2025, 00:23
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Кабмин может временно отменить требование по Евро-5, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке.
Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг
Правительство обсуждает разрешение на продажу бензина стандартов Евро-0-2 / коллаж: Главред, фото: pixabay

Читайте в материале:

  • Почему Украина может вернуть старые стандарты топлива
  • Как мини-НПЗ могут спасти ситуацию с дефицитом
  • Чем грозит рынку потеря главного нефтезавода

В Украине рассматривают возможность временного возвращения к использованию бензина стандартов Евро-0, Евро-1 и Евро-2. Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин. По его словам, такое решение обсуждается на фоне значительных повреждений Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в результате июньских обстрелов.

"Скорее всего, отложат норму Евро-5 (запрет продажи бензина ниже стандарта Евро-5, то есть с низким содержанием серы, - УНИАН) и вернут Евро-0... В Кабмине этот вопрос уже в работе. Разрешат Евро-0, Евро-1, Евро-2", - отметил эксперт.

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По словам Леушкина, после удара по Кременчугскому НПЗ предприятие нуждается в длительном ремонте. Завод играл ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка топливом, перерабатывая нефть и газовый конденсат украинской добычи.

"У нас есть 'Укргаздобыча', которая добывает газовый конденсат, нефть и другие полезные ископаемые, а основной переработчик у нас выпадает. Нефть качать нужно, газовый конденсат качать надо, их надо где-то использовать. Поэтому нужно мини-НПЗ дать возможность перерабатывать то, что мы накачали, как это было во времена топливного кризиса", - пояснил он.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин / Инфографика: Главред

Эксперт также предполагает, что мини-НПЗ могут частично компенсировать потери мощностей главного нефтеперерабатывающего завода страны. Такое решение, по его словам, может быть временным - до завершения восстановления Кременчугского НПЗ.

Другие новости для автомобилистов

Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.

Также в Украине меняют правила сдачи практического экзамена на водительские права. МВД предлагает увеличить интервалы между попытками в случае провала: 2-я попытка - через 10 дней, 3-я - через 20 дней, 4-я и последующие - через 30 дней.

Кроме того, в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией.

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Об источнике: УНИАН

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