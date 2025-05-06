Получить водительские права станет сложнее: в Украине вводят новые правила

Проект приказа уже обнародован и ждет формального принятия.

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Как изменятся правила сдачи на водительские права / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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МВД подготовило проект новых правил сдачи практического экзамена

Основное изменение - увеличение интервалов между попытками

Теоретический экзамен останется без изменений

В Украине готовят изменения в правила получения водительского удостоверения. Ключевое изменение - увеличение интервалов между попытками в случае неудачной сдачи экзамена. Об этом сообщило МВД Украины.

Министерство обнародовало проект приказа о правилах сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Главным нововведением, которое предлагает МВД, является увеличение сроков повторной сдачи между попытками в случае неуспешной сдачи.

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Согласно проекту приказа:

После первой неудачной попытки повторный экзамен можно сдавать не ранее чем через 10 календарных дней.

После второй попытки - через 20 дней.

После третьей и последующих - через 30 дней с момента предыдущего экзамена.

По данным МВД, отсчет начинается со следующего дня после неудачной попытки.

В то же время теоретический экзамен останется без изменений. Однако основное внимание теперь сосредоточено на совершенствовании практических навыков вождения.

Проект документа уже обнародован для общественного обсуждения на официальном портале и ожидает окончательного утверждения.

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Как сообщал Главред, в Украине заработала обновленная система электронной записи в сервисные центры МВД. Теперь водители могут записаться на прием за 21 день вперед, но не более 4 раз в месяц (для юрлиц - до 4 раз в день).

Также в Украине резко выросла стоимость автогражданки: в марте 2025 года средняя цена достигла 4 632 грн, что вдвое больше, чем в декабре 2024-го. По данным Минфина, причиной являются новые подходы к расчету тарифов ОСАГО.

Кроме этого, в Верховную Раду подан законопроект №9564, который предусматривает штрафы за превышение уровня шума транспортом. За первое нарушение - 17 тыс. грн, за повторное - 34 тыс. грн и возможное лишение водительских прав.

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