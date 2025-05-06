Получить водительские права станет сложнее: в Украине вводят новые правила

Главное:
- МВД подготовило проект новых правил сдачи практического экзамена
- Основное изменение - увеличение интервалов между попытками
- Теоретический экзамен останется без изменений
В Украине готовят изменения в правила получения водительского удостоверения. Ключевое изменение - увеличение интервалов между попытками в случае неудачной сдачи экзамена. Об этом сообщило МВД Украины.
Министерство обнародовало проект приказа о правилах сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Главным нововведением, которое предлагает МВД, является увеличение сроков повторной сдачи между попытками в случае неуспешной сдачи.
Согласно проекту приказа:
- После первой неудачной попытки повторный экзамен можно сдавать не ранее чем через 10 календарных дней.
- После второй попытки - через 20 дней.
- После третьей и последующих - через 30 дней с момента предыдущего экзамена.
По данным МВД, отсчет начинается со следующего дня после неудачной попытки.
В то же время теоретический экзамен останется без изменений. Однако основное внимание теперь сосредоточено на совершенствовании практических навыков вождения.
Проект документа уже обнародован для общественного обсуждения на официальном портале и ожидает окончательного утверждения.
Нововведения для водителей - новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине заработала обновленная система электронной записи в сервисные центры МВД. Теперь водители могут записаться на прием за 21 день вперед, но не более 4 раз в месяц (для юрлиц - до 4 раз в день).
Также в Украине резко выросла стоимость автогражданки: в марте 2025 года средняя цена достигла 4 632 грн, что вдвое больше, чем в декабре 2024-го. По данным Минфина, причиной являются новые подходы к расчету тарифов ОСАГО.
Кроме этого, в Верховную Раду подан законопроект №9564, который предусматривает штрафы за превышение уровня шума транспортом. За первое нарушение - 17 тыс. грн, за повторное - 34 тыс. грн и возможное лишение водительских прав.
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Что известно о сервисном центре МВД?
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
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