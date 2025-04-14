Цена 'взлетела' в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Стоимость одной финансовой услуги для водителей в Украине подскочила более чем вдвое.

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Страхование авто резко подорожало в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Новый закон об обязательном страховании авто вступил в силу с 1 января 2025 года

В марте 2025 года средняя стоимость страхования авто выросла до 4 632,5 грн

Цена увеличилась вдвое, по сравнению с декабрем 2024 года

Общий рост цен в Украине ускорился. Особенно заметно это на примере стоимости обязательного страхового полиса. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В марте 2025 года средняя стоимость услуги страхования личного транспорта достигла 4 632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года (2 188,8 грн).

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За 2024 год стоимость автострахования выросла на 16,3%, но существенный скачок произошел уже в начале 2025 года.

В Национальном банке Украины объясняют, что одним из ключевых факторов роста стало изменение подходов к расчету ОСАГО - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто.

Закон об автогражданке

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об обязательном страховании авто, который отменил государственное регулирование тарифов. Вместо фиксированной цены введено индивидуальное ценообразование - страховщики сами определяют стоимость полиса, в зависимости от водителя, транспортного средства и других факторов риска.

Кроме того, с нового года заработала система автоматического мониторинга наличия полисов через камеры видеонаблюдения, которые также фиксируют превышение скорости.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Новый закон предусматривает увеличение максимальных размеров страхового возмещения:

за вред жизни и здоровью - с 320 000 грн до 500 000 грн;

за ущерб имуществу - со 160 000 грн до 250 000 грн.

Таким образом, автострахование в 2025 году стало значительно дороже, но в то же время предусматривает и расширенное покрытие убытков.

Штрафы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, непристегнутый ремень безопасности существенно повышает риск травм или гибели в ДТП. В 2025 году штраф за непристегнутый ремень составляет 510 грн (за каждого нарушителя отдельно). В случае ДТП из-за нарушения - водителю грозит штраф до 8 500 грн, а также исправительные работы или ограничение свободы.

В Украине пока не штрафуют за использование зимних шин летом, поскольку законодательство не содержит прямого запрета. Однако за изношенный протектор можно получить штраф до 680 грн.

Кроме этого, импортированные из США авто могут не соответствовать украинским стандартам безопасности, в частности из-за красных поворотников вместо желтых. За это грозит штраф 340 грн, а при повторном нарушении - до 1700 грн, лишение прав или арест до 10 суток.

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