Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Министерство финансов предлагает ввести новые правила налогообложения онлайн-продавцов, адвокат рассказала, чего ждать украинцам от предложенных изменений.

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Штрафы за продажу на ОЛХ - за что будут наказывать и к чему готовиться / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

О чем идет речь в материале:

Что предусматривает законопроект о налогообложении онлайн-продавцов

Должны ли украинцы платить налоги за продажу вещей в интернете

Какие штрафы могут быть за продажу вещей в интернете

Министерство финансов подготовило законопроект, который обязывает ежегодно передавать в налоговые органы информацию обо всех онлайн-продавцах. В случае принятия его в Верховной Раде, законопроект вступит в силу с 2026 года и будет касаться пользователей цифровых платформ, таких как OLX, Prom, ROZETKA и подобные. Адвокат Grain Law Firm Ольга Столяр разъяснила изданию Главред, как именно будет работать новый порядок отчетности, кто из физических лиц попадет под действие закона, какие требования придется соблюдать и какие штрафы грозят за нарушение.

Что предусматривает законопроект о налогообложении онлайн-продавцов

Ольга Столяр пояснила, что согласно новому законопроекту, который сейчас рассматривается в рабочих группах, налоговые органы смогут бесплатно получать от банков информацию о финансовых операциях на текущих счетах подотчетных продавцов.

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Речь идет, в частности, о данных на определенную дату или за определенный период: зачисление средств на счета, назначение платежей, идентификацию контрагентов и номера их счетов.

Должны ли украинцы платить налоги за продажу вещей в интернете

Право на уплату налога по ставке 5% с доходов от отчетной деятельности будут иметь физические лица-резиденты Украины, которые достигли 18 лет и одновременно соответствуют следующим условиям:

имеют по крайней мере один текущий счет, открытый специально для осуществления отчетной деятельности, и уведомляют каждого оператора платформы, с которым заключен договор, о реквизитах этого счета;

осуществляют расчеты при осуществлении деятельности исключительно в денежной форме (наличными или безналично) через указанный счет;

не находятся под санкциями в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

не имеют статуса самозанятого лица;

не привлекают наемных работников;

их годовой доход не превышает 5 миллионов гривен;

не занимаются торговлей подакцизными товарами.

"Таким образом, физические лица, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность через цифровые платформы, должны будут стать на налоговый учет, открыть специальный счет в банке, платить налог в размере 5% от доходов и соблюдать требования представления отчетности", - указывает адвокат.

Ольга Столяр пояснила, что отчетность будет касаться сдачи в аренду транспортных средств и недвижимости, как жилой, так и нежилой, а также любых других объектов недвижимого имущества или паркомест. Кроме того, декларированию будут подлежать личные услуги и продажа товаров.

"То есть перечень видов отчетной деятельности достаточно широк и может касаться как услуг такси Uber или Uklon, доставки GLOVO, так и продажи товаров через OLX, PROM, EPICENTR K, RОZETKA, аренды недвижимости на Booking и тому подобное. К подотчетным операторам платформы законопроект относит организации-резиденты Украины, или организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, или организации, которые имеют место эффективного (в т.ч. фактического) управления в Украине, или иностранные организации, осуществляющие деятельность в Украине через постоянное представительство", - добавила Ольга Столяр.

Какие штрафы могут быть за продажу вещей в интернете

Адвокат уточняет, что согласно проекту закона, подотчетные операторы платформ будут обязаны зарегистрироваться в Государственной налоговой службе в течение 60 дней с момента приобретения ими соответствующего статуса. Кроме того, ежегодно до 31 января они должны подавать отчет о доходах подотчетных продавцов за предыдущий год.

Как отмечает Ольга Столяр, документ также предусматривает усиление ответственности за нарушение новых требований, включая высокие штрафы. В частности:

"За непредставление подотчетным оператором платформы заявления о постановке его на учет - влечет за собой наложение штрафа в размере 20 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года" (160 000 грн из расчета размера 8000 грн минимальной заработной платы по состоянию на 2025 год).

За непредставление отчета о доходах подотчетных продавцов - штраф 100 минимальных зарплат или 800 000 грн;

За несвоевременное представление отчета или исправленного отчета по требованию контролирующего органа - штраф 0,5 минимальной зарплаты (4000 грн) за каждый день просрочки, но не более 100 минимальных зарплат (800 000 грн);

За подачу отчета с ошибками, неполными или недостоверными данными - штраф 0,5 минимальной зарплаты (4000 грн);

За нарушение сроков хранения документов или задержку выплаты вознаграждения - штраф в размере одной минимальной зарплаты (8000 грн);

Если такие нарушения привели к потере или отсутствию информации о продавце в отчете - штраф составляет 50 минимальных зарплат (400 000 грн).

Сможет ли законопроект вывести бизнес из "тени"

Эксперты считают, что предложенный законопроект вместо улучшения системы налогообложения может, наоборот, стимулировать украинцев к переходу в теневой сектор.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии Главреду признает, что проблема уклонения от уплаты налогов при интернет-расчетах действительно существует, однако инициатива Минфина, по его мнению, не решает эту проблему.

"Попытка решить эту проблему путем давления на продавцов частично приведет к сворачиванию таких продаж, а частично к тому, что налоги будут уплачиваться, но все равно будут попытки их избегать. Это может привести к восстановлению торговли "на лотках", которая не контролируется", - отмечает экономист.

Он убежден, что изменить ситуацию возможно только благодаря комплексному подходу прежде всего через реформирование системы выплат и налога на добавленную стоимость в стране в целом.

Подобную точку зрения высказал и эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко. По его убеждению, легальный бизнес, опасаясь новых правил, может начать массово уходить в тень.

"У нас будет больше операций именно с наличными. Как вы видите, и Национальный банк, и правительство делают все, чтобы именно безналичный рынок в Украине страдал. Начиная с инициатив по ограничению карточных переводов между частными лицами - и это является продолжением подобных инициатив. Это, кстати, очень затратно с точки зрения администрирования. Именно поэтому ничего подобного не существует нигде в мире. Ни в одной стране никто этим не занимается. Это исключительно украинская инициатива", - говорит Гаврилечко.

Кроме того, экономисты не исключают, что в случае принятия этого законопроекта его положения могут стать предметом обжалования в судебных инстанциях.

"И у них есть шансы. Ведь если речь идет о продаже подержанных вещей - это, как правило, продажа себе в убыток. Ты же не получаешь прибыли. Если купил дороже, а продал дешевле - это убыток. И где здесь база для налогообложения?", - отмечает Гаврилечко.

Штрафы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине недавно вступили в силу новые правила в отношении онлайн-торговли. С 1 марта продавать личные вещи через ФЛП или без выдачи фискального чека стало практически невозможно. Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, все транзакции через сервисы с интегрированной фискализацией теперь сопровождаются чеками, содержащими данные о получателе средств, в частности ФИО, идентификатор и другие реквизиты. Эта информация автоматически передается в базу ГНС.

Автомобили из США могут создать для украинских владельцев неожиданные трудности - от штрафов до возможного ареста или временного изъятия водительского удостоверения. Причиной является то, что некоторые комплектующие таких авто не соответствуют украинским требованиям безопасности, предупреждают юристы из команды "Дорожный адвокат".

Тем временем, территориальные центры комплектования (ТЦК) стали активнее накладывать штрафы за нарушение воинского учета и несоблюдение мобилизационных норм. Об этом сообщил адвокат Роман Кичко.

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Кто такой Юрий Гаврилечко Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

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