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К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

Виталий Кирсанов
10 апреля 2025, 14:57
577
Налоговая ужесточит контроль продаж на интернет-платформах.
К чему готовиться продавцам на Prom и OLX
К чему готовиться продавцам на Prom и OLX / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Минфин выборочно внедряет нормы документов ЕС и ОЭСР
  • Минфин предлагает облагать налогом все средства физлица с 1 грн

Министерство финансов разработало законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных обо всех онлайн-продавцах в налоговую. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Нина Южанина.

Речь идет о пользователях цифровых платформ вроде OLX, Prom, ROZETKA и других.

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"Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами - физлицами) доходов НДФЛ и военный сбор. Более подробно о законопроекте впоследствии, когда его зарегистрируют в ВРУ", - написала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина отметила, что Министерство финансов выборочно внедряет нормы документов ЕС и ОЭСР. В частности, ведомство проигнорировало пороговые значения операций, при достижении которых информация о продавце должна передаваться в ГНС, как это предусмотрено Директивой Совета ЕС 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC7).

Она подчеркнула, что в странах ЕС подобные пороговые значения уже установлены: данные в налоговые органы передаются только по тем продавцам, чей доход от продаж товаров превысил 2 тысячи евро или которые совершили 30 и более сделок в течение года.

"У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривни. И именно эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона, на ней же прозвучали и другие вещи (о которых даже не хочу писать). Мало проблем у людей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ГНС ранее заявила, что не будет применять штрафные санкции за продажу гражданами личного имущества на интернет-площадках, поскольку такие действия не считаются нарушением налогового законодательства и не влекут за собой финансовую или административную ответственность. Однако при систематической продаже и однородности ассортимента реализуемых товаров такие действия могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - подчеркнули в органе.

За что штрафуют в Украине - последние детали

Недавно Главред рассказывал, что грозит водителям и пассажирам в 2025 году за непристегнутый ремень в авто. Штраф накладывается на водителя и каждого непристегнутого пассажира отдельно, что может значительно увеличить общую сумму штрафа в зависимости от количества нарушителей в транспортном средстве.

В то же время полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, если на улице непогода. Дело в том, что погодные условия могут повлиять на точность измерений.

В свою очередь адвокат Вадим Володарский ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой". По его словам, в новостях, которые публикуют СМИ, часто ссылаются на часть 2 статьи 122 КоАП Украины.

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Что такое Государственная налоговая служба Украины?

Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".

Служба реализует:

  • государственную налоговую политику;
  • государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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