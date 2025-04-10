К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

Кратко:
- Минфин выборочно внедряет нормы документов ЕС и ОЭСР
- Минфин предлагает облагать налогом все средства физлица с 1 грн
Министерство финансов разработало законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных обо всех онлайн-продавцах в налоговую. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Нина Южанина.
Речь идет о пользователях цифровых платформ вроде OLX, Prom, ROZETKA и других.
"Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами - физлицами) доходов НДФЛ и военный сбор. Более подробно о законопроекте впоследствии, когда его зарегистрируют в ВРУ", - написала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Южанина отметила, что Министерство финансов выборочно внедряет нормы документов ЕС и ОЭСР. В частности, ведомство проигнорировало пороговые значения операций, при достижении которых информация о продавце должна передаваться в ГНС, как это предусмотрено Директивой Совета ЕС 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC7).
Она подчеркнула, что в странах ЕС подобные пороговые значения уже установлены: данные в налоговые органы передаются только по тем продавцам, чей доход от продаж товаров превысил 2 тысячи евро или которые совершили 30 и более сделок в течение года.
"У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операциях и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривни. И именно эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона, на ней же прозвучали и другие вещи (о которых даже не хочу писать). Мало проблем у людей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, ГНС ранее заявила, что не будет применять штрафные санкции за продажу гражданами личного имущества на интернет-площадках, поскольку такие действия не считаются нарушением налогового законодательства и не влекут за собой финансовую или административную ответственность. Однако при систематической продаже и однородности ассортимента реализуемых товаров такие действия могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.
"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - подчеркнули в органе.
За что штрафуют в Украине - последние детали
Недавно Главред рассказывал, что грозит водителям и пассажирам в 2025 году за непристегнутый ремень в авто. Штраф накладывается на водителя и каждого непристегнутого пассажира отдельно, что может значительно увеличить общую сумму штрафа в зависимости от количества нарушителей в транспортном средстве.
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Что такое Государственная налоговая служба Украины?
Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия".
Служба реализует:
- государственную налоговую политику;
- государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.
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