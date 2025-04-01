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Непристегнутый ремень в авто - что грозит водителям и пассажирам в 2025 году

Руслана Заклинская
1 апреля 2025, 23:00
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Водитель может получить серьезное наказание за непристегнутый ремень.
Непристегнутый ремень в авто - что грозит водителям и пассажирам в 2025 году
Какой штраф за непристегнутый ремень в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Несет ли водитель ответственность за непристегнутость пассажиров
  • Какое наказание предусмотрено для водителя за езду с непристегнутым ремнем

Игнорирование использования ремней безопасности повышает риск получения серьезных травм или даже гибели в случае дорожно-транспортного происшествия. Использование ремня безопасности является обязательным не только для водителя, но и для всех пассажиров автомобиля.

В случае ДТП, если пассажиры не были пристегнуты, и получили травмы средней тяжести или тяжелые телесные повреждения, водитель может понести серьезные юридические последствия. Ему может грозить большой штраф, исправительные работы или даже ограничение свободы. Поэтому водитель несет ответственность не только за свое пристегивание, но и должен следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты.

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В 2025 году за непристегнутый ремень предусмотрен штраф в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф составляет 510 грн, что соответствует тридцати необлагаемым минимумам доходов граждан.

Этот штраф налагается на водителя и каждого непристегнутого пассажира отдельно, что может значительно увеличить общую сумму штрафа в зависимости от количества нарушителей в транспортном средстве.

Если ДТП произошло из-за непристегнутых ремней безопасности, водитель может быть оштрафован на сумму от 2 400 грн до 8 500 грн. Важно отметить, что штраф за непристегнутый ремень платит водитель, поскольку он обязан контролировать соблюдение этого правила всеми пассажирами.

Если водитель пристегнут, а пассажир - нет, штраф будет выписан обоим. Исключение составляют водители и пассажиры с инвалидностью, а также оперативные и специальные транспортные средства.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Штрафы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине пока нет штрафов за использование зимних шин летом, поскольку законодательство не содержит запрета на эксплуатацию шин не по сезону. Однако существуют требования к техническому состоянию шин, в частности минимальная глубина протектора и отсутствие значительных повреждений. За нарушение этих норм водителю может быть выписан штраф от 340 до 680 грн.

Также сейчас по всей стране работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения, но водители все чаще находят способы их обмануть, замедляя движение перед камерами. Законопроект №11029 предлагает внедрение системы измерения средней скорости между двумя камерами. Если она превышает разрешенную норму, система автоматически зафиксирует нарушение.

Кроме этого, в Украине водители могут использовать кондиционер в авто по своему усмотрению, тогда как в Великобритании неисправный кондиционер может привести к штрафу до 5 тысяч фунтов (примерно 270 тысяч грн).

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