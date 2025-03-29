Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

Мария Николишин
29 марта 2025, 15:10
85
Удалить потертости с пластиковых частей автомобиля можно с помощью нескольких методов.
Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто
Как избавиться от царапин в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как убрать царапины в авто
  • Какие методы для этого подойдут

Пластик является одним из основных материалов в автомобилях. Из него делают панели приборов, детали салона и другие элементы. Однако, со временем, на нем появляются царапины и потертости.

Главред решил разобраться, как легко убрать царапины в салоне авто.

видео дня

Как избавиться от царапин на пластике в автомобиле

Царапины и потертости портят вид авто. Но есть несколько простых способов, которые помогут устранить эти недостатки, пишет vnedorozhnik.net.

Вот несколько советов, которые помогут убрать царапины:

  • Полировка. Один из самых распространенных способов избавиться от царапин - это полировка. Для этого используют специальные пасты, которые наносятся на поврежденную поверхность. Этот метод хорошо помогает с легкими царапинами, но его эффективность не всегда велика. Если повреждения серьезные, полировка может не дать желаемого результата.
  • Термический способ. Он является более радикальным и подходит для больших повреждений. Для его выполнения используют строительный фен, которым нагревают пораженный участок. Благодаря высокой температуре пластик может выпрямиться, и поверхность выглядит как новая. Стоит добавить, что чрезмерный нагрев может привести к деформации или изменению цвета пластика, поэтому следует действовать очень осторожно.
  • Химический способ. Для этого поверхность протирают салфеткой, смоченной в специальном растворителе. Химический состав помогает выровнять поверхность и скрыть незначительные дефекты. Но нужно помнить, что химические средства требуют осторожности, поскольку чрезмерное количество растворителя может повредить пластик или изменить его цвет.

Читайте также:

Что за ресурс - vnedorozhnik.net?

vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:43Война
Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

15:39Синоптик
На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Последние новости

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:32

Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

15:20

Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

Реклама
14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

14:37

Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Быкам - споры, Собакам - стресс

14:30

Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

14:09

Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствийФото

14:07

Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

13:33

Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

13:23

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

13:10

Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удачаВидео

13:05

"Была шокирована!": женщина нашла странное яйцо и не ожидала, что из него вылупится

12:29

Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

Реклама
12:24

В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - КоваленкоВидео

12:07

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

11:53

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

11:23

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:17

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

10:50

Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

10:33

Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

10:19

Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

10:10

Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

10:00

Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

09:21

Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

09:19

Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

09:11

ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

09:04

ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

08:50

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

08:10

Трамп начал подозревать Путина?мнение

07:43

Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

06:10

Путин случайно выдал свои планы по войне в Украинемнение

05:51

"Трамп будет психовать": чем хозяин Кремля удивит президента СШАВидео

Реклама
05:04

Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды

04:47

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

04:35

Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся": учитель ошарашила ответомВидео

03:30

Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

02:30

Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУВидео

01:07

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в ДнепреФотоВидео

01:00

Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

00:13

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

28 марта, пятница
23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФВидео

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять