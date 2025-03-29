Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

Удалить потертости с пластиковых частей автомобиля можно с помощью нескольких методов.

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Как избавиться от царапин в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как убрать царапины в авто

Какие методы для этого подойдут

Пластик является одним из основных материалов в автомобилях. Из него делают панели приборов, детали салона и другие элементы. Однако, со временем, на нем появляются царапины и потертости.

Главред решил разобраться, как легко убрать царапины в салоне авто.

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Как избавиться от царапин на пластике в автомобиле

Царапины и потертости портят вид авто. Но есть несколько простых способов, которые помогут устранить эти недостатки, пишет vnedorozhnik.net.

Вот несколько советов, которые помогут убрать царапины:

Полировка. Один из самых распространенных способов избавиться от царапин - это полировка. Для этого используют специальные пасты, которые наносятся на поврежденную поверхность. Этот метод хорошо помогает с легкими царапинами, но его эффективность не всегда велика. Если повреждения серьезные, полировка может не дать желаемого результата.

Один из самых распространенных способов избавиться от царапин - это полировка. Для этого используют специальные пасты, которые наносятся на поврежденную поверхность. Этот метод хорошо помогает с легкими царапинами, но его эффективность не всегда велика. Если повреждения серьезные, полировка может не дать желаемого результата. Термический способ. Он является более радикальным и подходит для больших повреждений. Для его выполнения используют строительный фен, которым нагревают пораженный участок. Благодаря высокой температуре пластик может выпрямиться, и поверхность выглядит как новая. Стоит добавить, что чрезмерный нагрев может привести к деформации или изменению цвета пластика, поэтому следует действовать очень осторожно.

Химический способ. Для этого поверхность протирают салфеткой, смоченной в специальном растворителе. Химический состав помогает выровнять поверхность и скрыть незначительные дефекты. Но нужно помнить, что химические средства требуют осторожности, поскольку чрезмерное количество растворителя может повредить пластик или изменить его цвет.

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