Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

Вы узнаете:
- Как убрать царапины в авто
- Какие методы для этого подойдут
Пластик является одним из основных материалов в автомобилях. Из него делают панели приборов, детали салона и другие элементы. Однако, со временем, на нем появляются царапины и потертости.
Главред решил разобраться, как легко убрать царапины в салоне авто.
Как избавиться от царапин на пластике в автомобиле
Царапины и потертости портят вид авто. Но есть несколько простых способов, которые помогут устранить эти недостатки, пишет vnedorozhnik.net.
Вот несколько советов, которые помогут убрать царапины:
- Полировка. Один из самых распространенных способов избавиться от царапин - это полировка. Для этого используют специальные пасты, которые наносятся на поврежденную поверхность. Этот метод хорошо помогает с легкими царапинами, но его эффективность не всегда велика. Если повреждения серьезные, полировка может не дать желаемого результата.
- Термический способ. Он является более радикальным и подходит для больших повреждений. Для его выполнения используют строительный фен, которым нагревают пораженный участок. Благодаря высокой температуре пластик может выпрямиться, и поверхность выглядит как новая. Стоит добавить, что чрезмерный нагрев может привести к деформации или изменению цвета пластика, поэтому следует действовать очень осторожно.
- Химический способ. Для этого поверхность протирают салфеткой, смоченной в специальном растворителе. Химический состав помогает выровнять поверхность и скрыть незначительные дефекты. Но нужно помнить, что химические средства требуют осторожности, поскольку чрезмерное количество растворителя может повредить пластик или изменить его цвет.
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