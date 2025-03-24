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В Украине хотят ввести штраф для водителей, которые тормозят перед камерами

Мария Николишин
24 марта 2025, 04:00
187
В Украине хотят ввести измерение средней скорости автомобиля.
В Украине хотят ввести штраф для водителей, которые тормозят перед камерами
Штраф за торможение перед камерами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли тормозить перед камерами
  • Как водителей могут наказать за такие действия

В Украине сейчас работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения. Однако, многие водители научились "обходить" камеры. Они специально снижают скорость, а после проезда определенного участка снова превышают разрешенный лимит.

Главред решил разобраться, как водителей могут наказывать за торможение перед камерами.

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Штраф за торможение перед камерами

В законопроекте №11029 отмечается, что планируется ввести измерение средней скорости автомобиля между двумя камерами наблюдения. Если этот показатель превысит разрешенную норму, система автоматически зафиксирует нарушение. Таким образом водителям больше не удастся уклоняться от штрафов, просто тормозя перед камерами.

По состоянию на 23 марта 2025 года, законопроект прорабатывается в комитете и ожидает дальнейшего рассмотрения.

Кому приходят штрафы с камер

В Украине штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, поступают в адрес того, на кого официально зарегистрирован автомобиль - даже если за рулем находилось другое лицо.

Как проверить, пришел ли штраф

Проверить, есть ли штраф за нарушение ПДД, можно в приложении Дія. Для этого нужно перейти в раздел Сервисы - Водителю - Штрафы ПДД. Система автоматически подтянет информацию о том, есть ли неоплаченные штрафы. Также можно выбрать удобный способ оплаты.

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