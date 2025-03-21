Водители могут потерять права и авто из-за одной настройки на GPS-навигаторе

Вы узнаете:
- Где запрещено использовать GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений
- Какой штраф за это предусмотрен
Сегодня в Украине часто можно увидеть, как водители самостоятельно настраивают карты на своих GPS-навигаторах, указывая на них потенциально опасные места, а также локации с камерами контроля скорости.
Однако, в некоторых странах за это можно получить крупный штраф, лишиться прав и даже остаться без авто, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
В частности, во Франции действует закон, который запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.
Кроме того, во Франции водителям запрещено не только использовать радар-детекторы, но и даже просто перевозить их в автомобилях.
Если полиция обнаружит у водителя устройство, в котором указана геолокация камер автофиксации нарушений, ему грозит штраф в размере до 1500 евро (примерно 68 тыс. грн). В более тяжелых случаях нарушителя могут лишить водительских прав или даже конфисковать автомобиль.
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