Водители могут потерять права и авто из-за одной настройки на GPS-навигаторе

В некоторых странах за GPS-навигатор можно получить большой штраф.

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Штраф за GPS-навигатор / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где запрещено использовать GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений

Какой штраф за это предусмотрен

Сегодня в Украине часто можно увидеть, как водители самостоятельно настраивают карты на своих GPS-навигаторах, указывая на них потенциально опасные места, а также локации с камерами контроля скорости.

Однако, в некоторых странах за это можно получить крупный штраф, лишиться прав и даже остаться без авто, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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В частности, во Франции действует закон, который запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

Кроме того, во Франции водителям запрещено не только использовать радар-детекторы, но и даже просто перевозить их в автомобилях.

Если полиция обнаружит у водителя устройство, в котором указана геолокация камер автофиксации нарушений, ему грозит штраф в размере до 1500 евро (примерно 68 тыс. грн). В более тяжелых случаях нарушителя могут лишить водительских прав или даже конфисковать автомобиль.

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